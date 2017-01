Scăderea preţurilor la medicamente nu influenţează cîştigurile farmaciştilor

Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că hotărîrea reducerii cu 15% a preţurilor la medicamente a fost luată după consultarea preţurilor practicate în 12 state comunitare. „În 2006, am constatat mari diferenţe între preţurile practicate la acelaşi medicament, în România şi în cele din statele UE. Am consultat iniţial preţurile din trei ţări şi am văzut chiar diferenţe de peste 700% între produse, după care am extins studiul la 12 ţări, respectiv Cehia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Slovacia, Austria, Belgia, Italia, Danemarca, Anglia, Germania şi Elveţia”, a declarat ministrul Sănătăţii. El a adăugat că în discuţiile privind preţurile la medicamente s-a ţinut cont de trei elemente, respectiv cel vizînd importatorii, distribuitorii şi farmaciştii. „În urma discuţiei cu toţi cei implicaţi în sistemul de medicamente, am hotărît reducerea, în medie, cu 15% a preţului la toate medicamentele începînd cu 1 noiembrie”, a mai spus Nicolăescu.

În urma deciziei Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din Bucureşti, Clara Popescu, a explicat că această reducere nu va afecta cîştigurile farmaciştilor. Ea a precizat că în momentul de faţă, adaosul comercial maxim la medicamente este de 24%, iar cel minim este de 1%, iar noile reglementări ale ministerului nu schimbă aceste aspecte, ci scad preţul de producător. Deşi MSP a propus, luna trecută, diminuarea cu patru procente a adaosului maxim pe care îl pot practica farmaciile, valoarea acestuia a rămas la 24%. În luna iulie, farmaciştii au respins intenţia Ministerului de a fixa adaosul comercial maxim pentru medicamentele de import la 20% şi au susţinut public faptul că acest lucru ar falimenta farmaciile de cartier şi pe cele din mediul rural. Tot atunci, farmaciştii au cerut realizarea unui grup de lucru care să cuprindă reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai farmaciştilor, ai distribuitorilor de medicamente şi ai MSP, grup de lucru care să stabilească noi cote de adaos comercial care să poată fi valabile începînd cu luna noiembrie. Ei s-au plîns atunci că nu pot plăti din adaosurile comerciale spaţiile, care presupun chirii de mii de euro şi salariile pentru personal şi au susţinut că farmaciştii români practică cel mai mic adaos comercial din Europa, în medie 10%, comparativ cu media europeană de 25%.