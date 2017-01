Scăderea ratei pirateriei software ar majora veniturile din IT

Scăderea ratei pirateriei software în România cu 10 puncte procentuale, la 55%, în următorii 4 ani ar putea avea ca efect crearea a 3.711 locuri de muncă şi ar genera venituri suplimentare de 498 milioane dolari industriei IT şi 87 milioane dolari încasări adiţionale din taxe la bugetul statului. În plus, reducerea acestui fenomen ar conduce la creşterea Produsului Intern Brut (PIB) cu 573 milioane de dolari, se arată într-un studiu realizat de International Data Corporation (IDC) pentru Business Software Alliance. \"Aceste concluzii fac parte din rezultatele primului studiul dedicat pieţei din România, care urmăreşte impactul pe care industria software, în special, şi tehnologia informaţiei, în general, îl au în economie şi în societate. Studiul include şi două exemple pozitive din regiunea Europei Centrale şi de Est, unde au avut loc acţiuni care au încurajat diversificarea măsurilor antipiraterie, cu efecte pozitive\", se arată într-un comunicat al BSA. Potrivit IDC, la nivelul anului 2009, rata pirateriei software în România s-a situat la 65%, în timp ce media pentru regiunea CEE era de 64%. \"Rata pirateriei software în România este în scădere constantă din 2003, când era 73%. Anul trecut, pirateria a cauzat economiei României pierderi directe de 183 milioane dolari, în scădere cu 39% faţă de anul anterior\", se precizează în comunicat. Studiul IDC a scos în evidenţă efectele negative pe care criza economică le-a avut asupra domeniului IT. Astfel, piaţa IT din România s-a redus cu 18,8% în 2009, la 1,81 miliarde de dolari. Componenta hardware a reprezentat 56,9% din piaţa totală, software-ul - 14,9%, iar serviciile IT - 28,2%. \"Se aşteaptă ca evoluţia ascendentă să fie reluată în 2010, iar IDC anticipează că, în România, cheltuielile IT se vor extinde la o rată compusă de creştere anuală (CAGR) de 11,1% în următorii cinci ani, până la un total de 4,06 miliarde de dolari în 2014\", se mai spune în comunicat. Potrivit IDC, dacă România ar reuşi să accelereze şi mai mult ritmul de scădere a pirateriei software la 3,75% pe an (15% în patru ani), PIB-ul ar creşte suplimentar cu peste 960 milioane de dolari, încasările industriei IT locale cu peste 831 milioane de dolari, veniturile din taxe şi impozite cu 145 milioane de dolari, iar locurile de muncă suplimentare ar fi în număr de 6.220. Înfiinţată în 1988 la Washington, BSA are ca principale domenii de interes reducerea ratei pirateriei software, informarea şi educarea utilizatorilor de programe, sprijinirea instituţiilor guvernamentale responsabile cu aplicarea legilor din domeniul dreptului de autor şi desfăşurarea de activităţi de lobby pentru adoptarea unei legislaţii corespunzătoare în domeniul proprietăţii intelectuale. IDC este una dintre cele mai mari companii internaţionale de cercetare de piaţă şi consultanţă în domeniul IT&C.