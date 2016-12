Scafandri de luptă din șase țări se antrenează la Constanța

Timp de două săptămâni, peste 80 de scafandri de luptă din Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, România, SUA şi Ucraina se antrenează la Constanța. Exercițiul „Eurasian Partnership Dive 14“ a început pe 23 iunie și are ca scop familiarizarea militarilor cu tehnica NATO și îmbunătățirea procedurilor de căutare și distrugere a dispozitivelor explozive sub apă. „Ne bucurăm că putem aduce mai multe țări partenere NATO, care vor să adere la Alianță, și să le împărtășim din experiența noastră. Încercăm, în primul rând, să îi învățăm să folosească echipamentele pe care noi le utilizăm. Probabil când se vor întoarce acasă ei își vor pune probleme noi în ceea ce privește dotarea, modul de antrenament și standardele noastre“, a declarat căpitan comandor Adrian Onțică, comandantul Grupului de Luptă de Scafandri EOD. În cadrul acestor sesiuni, elementele de noutate pentru participanți au fost aparatele autonome de scufundare semideschise LAR și MARK 16. „Este pentru prima dată când particip la un asemenea exercițiu. Am avut ocazia să învăț foarte multe lucruri noi. Este un schimb de experiență extraordinar. Am testat aparatele autonome semideschise, care sunt foarte interesante. Este pentru prima dată când m-am scufundat cu un asemenea dispozitiv“, a spus sergentul Krasilnicof Mitrov, din Ucraina. În paralel cu exercițiul de căutare și neutralizare de mine, la bordul navei „Grigore Antipa“, scafandrii de mare adâncime au derulat câteva misiuni de lucrări subacvatice. „La 30 de metri au o flanșă pe care sunt prinse o serie de piese pe care trebuie să le demonteze, iar apoi să le pună la loc. Apoi ei vor folosi drujba și polizorul subacvatic. Sunt scafandri care nu au mai avut contact cu acest gen de echipament și pot spune că s-au comportat destul de bine. La început este mai greu“, a declarat căpitan comandor Laurențiu Cocea, comandantul Secției Scafandri de Mare Adâncime.