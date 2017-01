Scafandri români versus rechini ucigaşi

În urmă cu mai bine de o lună, 12 scafandri constănţeni din cadrul Statului Major al Forţelor Navale au plecat în Insulule Capului Verde pentru a participa la misiunea Intenaţională “Steadfast Jaguar”. Cei 12 militari români au revenit, ieri, în ţară, iar cu această ocazie în dana militară a Portului Constanţa a avut loc o ceremonie de primire a celor care au dovedit că scafandrii români sînt bine pregătiţi şi pot face faţă tuturor provocărilor. “Este prima misiune de asemenea durată. Este adevărat că a fost dificil, deoarece atît condiţiile de climă cît şi programul de antrenament nu au fost deloc uşoare. Eram la 3.500 km depărtare de România şi în fiecare zi am avut parte de furtuni de nisip şi de mare agitată”, a declarat comandantul grupării de scafandri, lt.cmdr. Adrian Onţică. Exerciţiul “Steadfast Jaguar” la care au participat 21 de nave din toate ţările europene membre NATO a presupus îndeplinirea mai multor misiuni, privind cercetarea plajelor pentru asigurarea desantului maritim, recunoaşterea în teren a locurilor de debarcare, controlul antimină al plajelor şi cercetarea subacvatică a unor obiective strategice. Aceste misiuni au fost dificile pentru că au fost reale. “Vîntul bătea cu 150km/ h, marea era de gradele 6-7 şi am avut şi o întîlnire cu rechinii. A fost pentru prima dată cînd am văzut rechini atît de aproape. Erau la mai puţin de 100 de metri de noi. Erau rechini tip tiger care atacă oamenii, însă am trecut cu bine şi peste aceste incidente”, a continuat lt.cmdr. Adrian Onţică. Pe lîngă condiţiile atmosferice destul de dure, militari au avut de înfruntat şi dorul de familie. “Cînd eşti în timpul misiunii nu îţi poţi permite să-ţi laşi mintea să îţi zboare în altă parte, însă în momentele de linişte, gîndul te poartă la familie. Am încercat să îmi sun copiii şi soţia de cîte ori se putea, deşi prindeam legătura destul de greu. În Insulele Capului Verde am văzut ce înseamnă cu adevărat sărăcia. Oamenii erau foarte primitori, încercau să ne ofere tot ce puteau, însă ţara este puţin dezvoltată. Locuitorii vorbesc un amestec de portugheză cu africană, dialect pe care ei îl numec "creolo", deşi limba oficilă este portugheza “, a povestit maistrul clasa I, Adrian Cristocea. Locaţia pentru Steadfast Jaguar nu a fost aleasă întîmplător, pentru că acest exerciţiu a urmărit în ce măsură fac faţă statele membre NATO, unor provocări din afara zonei de influenţă a Alianţei Nord-Atlantice.