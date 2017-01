Scafandri turci îl caută pe Cristian Zarafu

Odată ce condiţiile meteo vor permite, scafandrii firmei turce ARAS îl vor căuta la bordul epavei navei Medy şi pe cel de-al doilea scafandru dispărut în urmă cu mai bine de trei luni. La începutul săptămânii trecute, scafandrii turci l-au găsit în sala maşini a epavei pe locotenentul Cătălin Ispas, la scurt timp după ce aceştia au tăiat corpul navei. Ei aveau misiunea de a inspecta epava pentru a scoate combustibilul şi uleiul din tancurile navei. „Era vizibilitate zero. În momentul în care vroiam să ieşim la suprafaţă am văzut mâna unui scafandru. Am aflat apoi că cel pe care l-a scos era Cătălin Ispas“, a declarat scafandrul turc Hakan Aykanat. Echipa de scafandri a firmei ARAS are nouă membri şi este dotată cu aparatură de scufundare de ultimă oră. Cei doi scafandri, Cristian Zarafu şi Cătălin Ispas, au dispărut pe 9 septembrie în timp ce vizionau epava. Cargoul „Medy“, sub pavilion Turcia, s-a scufundat pe 1 septembrie, la ora 12.50, la aproape şase mile marine de digul de larg al Portului Constanţa, travers cu Cap Tuzla.