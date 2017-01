Operaţiunea de ranfluare a utilajelor care blochează dana 64 a Portului Constanţa, a început luni dimineaţă, la trei săptămîni de la producerea tragicului accident naval în care şi-au pierdut viaţa şase persoane. Echipele de muncitori şi scafandrii specializaţi ai firmei "Atriamar Star" SRL au lucrat la foc continuu şi în numai trei zile au reuşit tăierea căii rulante a podului implicat în accident, degajarea danei de macaraua plutitoare 682 aparţinînd "United Shipping Agency" (USA) şi ranfluarea remorcherului împingător "Izvorul Mare 1", aparţinînd "Canal Services". Pentru scoaterea din apa mării a celor 800 de tone de fier care au blocat acvatoriul danei 64 este nevoie de efortul a zeci de muncitori. Operaţiunea în sine a fost structurată pe trei etape: prima de tăiere a căii rulante a podului şi degajarea zonei de macaraua plutitoare, a doua de ranfluare a remorcherului scufundat şi ultima de tăiere în bucăţi a podului şi scoaterea lui din apă. "Pentru efectuarea operaţiunii am adus în dana 64 două macarale plutitoare "Granit" şi "Gigant" a 100 tone forţă fiecare, aparţinînd societăţii Grup Servicii Petroliere şi respectiv Administraţiei Porturilor Maritime, o şalupă şi un remorcher. De la începutul acţiunii am mobilizat echipe de şase - opt scafandri şi muncitori specializaţi în tăieri la suprafaţă şi sub apă care au lucrat la foc continuu", a precizat reprezentantul "Atriamar Star" SRL, Valentin Plohod. În primele două zile s-a reuşit degajarea zonei de macaraua plutitoare şi calea rulantă a podului, iar ieri, la ora 17.00, a fost scos din apă remorcherul pe care şi-au găsit sfîrşitul cei marinarii Costea şi Năstăsache. Echipele de muncitori au montat două pompe submersibile şi o motopompă şi au început scoaterea celor cîteva zeci de tone de apă din remorcher.

Operaţiune dificilă şi imprevizibilă

Potrivit specialiştilor, operaţiunea de curăţare a danei 64 este una foarte complexă, extrem de dificilă şi imprevizibilă. "Va fi foarte greu şi asta pentru că se lucrează cu oameni şi fier. Primul hop a trecut cu bine. Spun asta pentru că la tăierea căii de rulare a podului exista riscul ca ceea ce a rămas pe cheu să se prăbuşească. De asemenea, pentru a putea prinde remorcherul în parîmele metalice ale celor două macarale gigant, scafandrii s-au strecurat printre fiarele contorsionate aflate încă în apă. Din fericire, nu am avut evenimente neplăcute", a declarat directorul Căpităniei Zonale Constanţa (CZC), Alexandru Mezei. El a adăugat că pentru deblocarea traficului naval în dana 64 s-au stabilit, prin contractele semnate de "Minmetal" şi "Canal Services", 15 zile pentru podul rulant şi alte cinci pentru macara şi remorcher. Toată operaţiunea va trebui finalizată pînă la jumătatea lunii iulie, dată la care în dana 64 a Portului Constanţa trebuie să fie ştearsă şi ultima urmă a catastrofei din 8 iunie. La această dată, într-o zi de joi, la orele 12.50, în dana 64 a Portului Constanţa, remorcherul – împingător „Izvorul Mare 1" scotea de la operare macaraua plutitoare 682. În momentul în care a trecut pe lîngă podul rulant 2 pentru încărcare – descărcare, aparţinînd societăţii „Minmetal", cîrligul macaralei a agăţat braţul podului şi l-a dărîmat în apă. În accident au fost implicate 18 persoane, dintre care şase au murit pe loc şi trei au răniţi uşor. Cinci dintre muncitorii decedaţi au fost găsiţi în ziua accidentului de echipele de scafandri şi de la descarcerare, iar ultimul a fost scos din sala maşini a podului rulant abia după cinci zile de căutări.