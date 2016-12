Scafandrii pompieri, pregătiţi la Constanţa

Timp de două săptămâni, scafandrii de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) din judeţele Bacău, Suceava, Vâlcea, Cluj, Arad şi Bucureşti au fost antrenaţi în Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Intervenţie (CASI) din cadrul ISU Dobrogea. În perioada de pregătire, cei 14 cursanţi au făcut scufundări reale, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, simulând misiuni de căutare, identificare şi recuperare manechine şi obiecte de dimensiuni diferite. Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, sg. maj. Paula Anghel, a declarat că, până la sfârşitul acestui an, toţi scafandrii din cele 27 de subunităţi ISU vor veni la Constanţa pentru a efectua antrenamente atât în costume uscate, cât şi în cele umede. „Experienţa pe care o are comandantul CASI şi-a spus cuvântul în organizarea şi coordonarea acestor antrenamente. Eu am efectuat nenumărate misiuni reale, dar tot am avut multe de învăţat în aceste săptămâni. În Bucureşti sunt doar lacuri cu apă dulce şi nu foarte adânci, iar aceste scufundări în apă sărată, de o adâncime considerabil mai mare, sunt o experienţă nouă şi, bineînţeles, benefică”, a precizat plt. Alexandru Ionescu, scafandru al Grupului Special de Salvatori din cadrul ISU al municipiului Bucureşti. CASI a fost înfiinţat în urma unui parteneriat între MAI prin IGSU şi reprezentanţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, prin implementarea proiectului „Întărirea capacităţii Guvernului României de a gestiona situaţii dificile generate de dezastre naturale - Dezvoltarea Capacităţii pentru Situaţii de Urgenţă”. Până în prezent, pentru CASI, s-au cheltuit 170.000 dolari, mai mult de jumătate din sumă reprezentînd contravaloarea echipamentelor necesare pentru scufundări.