Scaleţchi, rejudecat de Curtea de Apel Bucureşti

Dosarul în care fostul preşedinte al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO), Florentin Scaleţchi, este acuzat de luare de mită, va fi rejudecat de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, în urma deciziei de ieri a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Instanţa supremă a hotărât casarea sentinţei prin care Scaleţchi a fost condamnat la şase ani de închisoare şi trimiterea dosarului la Curtea de Apel Bucureşti pentru rejudecarea apelului. Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în cursul anului 2005, în calitate de preşedinte al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, Scaleţchi a pretins de la o persoană care, ulterior l-a denunţat, suma de 20.000 de euro. Scaleţchi ar fi primit, în trei tranşe, echivalentul acestei sume reprezentând 24.000 de dolari. În schimb, acesta a lăsat să se creadă că are influenţă asupra magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, pentru reducerea, la judecarea recursului, a pedepselor ce fuseseră aplicate denunţătorului de către instanţa inferioară. Urmărirea penală efectuată în cauză a mai relevant că, în perioada aprilie-octombrie 2006, pe fondul cercetării a doi denunţători pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală într-un dosar aflat pe rolul DNA Braşov, Scaleţchi a lăsat să se creadă că are influenţă asupra procurorului şef al acestei structuri, pentru a-l determina să tergiverseze cursul anchetei şi să adopte în cauză o soluţie favorabilă denunţătorilor. În schimbul traficării influenţei sale în acest scop, Scaleţchi ar fi pretins de la cei doi suma de 25.000 de euro, din care ar fi primit 17.000 de euro şi 2.000 de lei, în mai multe tranşe, fiind prins în flagrant delict în data de 1 noiembrie anul trecut, în timp ce primea ultima tranşă, de 10.000 de euro. Din probele administrate de procurori în acelaşi dosar a mai reieşit că, în perioada iunie-octombrie 2006, pe fondul demersurilor efectuate de Ilie Mărgean pentru obţinerea transferării fiului său, Valter Leonard, în România, în vederea continuării executării pedepsei de 18 ani închisoare aplicate de autorităţile judiciare spaniole, Scaleţchi ar fi pretins şi primit de la acesta, în mod eşalonat, foloase în sumă totală de 8.000 de euro (respectiv, suma de 7.500 euro în numerar, iar diferenţa reprezentând produse alimentare). În schimb, Scaleţchi ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul Ministerului Justiţiei şi Interopol pentru derularea formalităţilor necesare procedurii de transfer a condamnatului Valter Leonard Mărgean. Pentru această acuzaţie cei doi au fost găsiţi nevinovaţi.