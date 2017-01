Scandal cu bannere electorale ilegale

La nicio săptămînă de la începerea campaniei electorale au apărut primele probleme. Cine putea să facă scandal? Candidatul PD-L în Colegiul 6 pentru Camera Deputaţilor, Gigi Chiru. Acesta a făcut, weekend-ul trecut, o plîngere la secţia 4 de Poliţie, conform căreia i-ar fi fost distruse 25 de bannere electorale. Reprezentaţii Poliţiei au demarat o anchetă bazată pe această plîngere. Astfel s-a ajuns la firma subcontractoare a Primăriei, care se ocupă cu publicitatea şi afişajul stradal, căreia i-au fost solicitate o serie de documente. Reprezentantul firmei subcontractoare, Ionuţ Barbu, a declarat că în cartierele Km 4-5 şi Poarta 6, angajaţii societăţii au descoperit în jur de 15 bannere electorale aparţinînd lui Gigi Chiru, care au fost date jos pentru că respectivul candidat nu avea nici autorizaţie şi niciun contract cu firma respectivă pentru afişarea bannerelor. „Punerea bannerelor a fost ilegală pentru că Gigi Chiru nu avea contract cu noi şi nici autorizaţie. Mai mult decît atît, bannerele respective erau prinse de lămpile unor stîlpi subţiri, lucru total ilegal, reprezentînd un adevărat pericol, mai ales că, în ultimele zile, a bătut destul de puternic vîntul şi a slăbit legăturile bannerelor. Trebuie să precizez că PD-L are un contract cu noi, şi are în Constanţa şi bannere şi panouri electorale. Noi am prezentat Poliţiei toate documentele şi aşteptăm acum rezultatul anchetei“, a explicat Ionuţ Barbu.