Scandal cu bâte şi topoare între vecini

O familie din localitatea constănţeană Valu lui Traian a trăit clipe de groază după ce vecinii lor au apărut la poartă cu săbii, bâte şi topoare. Nervin Murat a povestit că totul a început miercuri seară, când copilul vecinilor a vrut să arunce cu o piatră într-un câine şi a nimenit în maşina lui. Bărbatul a declarat că i-a spus copilului să nu mai dea pentru că îi loveşte maşina, moment în care acesta a început să-l ameninţe că vine cu tatăl lui şi că o să-l bată. „A venit cu tot neamul aici ca să ne bată şi noi am chemat poliţia, care s-a dus la ei acasă, iar mie mi-au spus să mă prezint a doua zi să depun plângere. M-am gândit că nu are rost să le fac rău şi că mai bine nu merg. Pe la ora 09.00 m-am trezit cu ei la poartă cu săbii, pari, topoare şi ţipau să ies afară. Eu am luat camera de filmat şi am ieşit în curte. I-am filmat cât timp m-au înjurat şi mi-au spus tot felul de lucruri urâte, iar după ce s-au mai calmat am ieşit afară şi i-am filmat de pe maşină“, a declarat Nervin Murat, victima. Vecinii spun că nu este prima dată când familia lui Gheorghe Călărău crează probleme în cartier. „Au venit la mine odată şi au făcut scandal că ce caută prietenul fiicei mele pe aici, că nu are voie, că ei sunt şmecheri aici“, a declarat Elenuţa Aruşt, o altă vecină. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul.