Scandal cu final tragic

MOMENT DE FURIE Procurorii constănţeni au formulat ieri propunere de arestare preventivă pe numele unui suspect de 57 de ani, din Medgidia, acuzat că a ucis un bărbat de 44 de ani. Totul s-a întâmplat luni seara, în jurul orelor 18.00, după ce suspectul, Salim Sali, s-a luat la ceartă cu victima, D.R., de 44 de ani, pe un câmp de la marginea oraşului Medgidia. Anchetatorii spun că cei doi aşteptau să ia acasă mai multe baloturi de lucernă de pe un teren agricol, cu acordul proprietarului care curăţa astfel sola pentru lucrările agricole viitoare. Oamenii legii spun că cei doi au ajuns în scurt timp la injurii. La un moment dat, Salim Sali şi-a lovit rivalul cu o coasă în spate, provocându-i acestuia o hemoragie puternică. Suspectul îşi recunoaşte fapta, dar susţine că nu a făcut nimic altceva decât să se apere: „Ne-am luat la harţă şi el s-a enervat foarte tare. A venit către mine să mă lovească. Eu am făcut un pas către el, am pus la rândul meu mâna pe coasă şi, în lupta care a urmat, lama i s-a înfipt în spate. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă daţi seama că nu am vrut să se ajungă la aşa ceva. A fost un accident!”, a declarat Salim Sali. Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutor.

A MURIT ÎN SPITAL Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Din nefericire, în pofida eforturilor depuse de medici, viaţa bărbatului nu a mai putut fi salvată. „Moartea a survenit prin anemie acută gravă, consecutivă plăgii din zona toracică, penetrantă şi transfixiantă pulmonar. Pe numele suspectului s-a emis în noaptea de luni spre marţi o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore”, a declarat procurorul Zafer Sadâc, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Salim Sali riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10 şi 20 de ani. Incidentul de la marginea oraşului Medgidia a avut urmări şi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. Şi asta după ce una dintre rudele bărbatului ucis a devenit violentă şi a spart un geam, la etajul cinci al unităţii sanitare. Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie, chemaţi în ajutor, au potolit spiritele şi au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere.