Două constănţence au fost agresate, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce au fost implicate într-un scandal cu administratorul blocului în care locuiesc. Două dintre locatarele blocului, Roxana Boaru, de 28 de ani, şi Violeta Chirilă, de 52 de ani, au încercat să oprească maşina cu care administratorul, Gabriela Varga, se muta. Gabriela Varga este acuzată de delapidare, după ce şi-a însuşit 50.000 de lei din încasări şi nu a plătit facturile la RADET.

• DEBRANŞAŢI • În luna martie, locatarii a două blocuri din cartierul Faleză Nord au rămas fără căldură şi apă caldă, pentru neplată datoriilor timp de doi ani. Preşedintele asociaţiei a făcut o anchetă la acea dată pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact. “Acum o săptămână ne-au tăiat căldura şi apa caldă şi am făcut imediat o anchetă, în urma căreia am descoperit o fraudă făcută de administratorul asociaţiei de aprox 50.000 de lei. M-am deplasat şi la sediul RADET Constanţa, unde directorul economic, Eugen Ionescu, mi-a spus că de un an şi jumătate nu a mai fost plătită nicio factură a asociaţiei. În faţa comitetului executiv al asociaţiei, organizat luni, administratorul şi-a recunoscut vina. Urmează să anunţ Corpul de Control al Primăriei Constanţa, care va sesiza factorii abilitaţi să rezolve această situaţie. Pe lângă această neregulă, mai avem o serie de familii cu întârzieri la plată, numai patru dintre ele cumulând datorii de 50.000 de lei”, a declarat la acea dată preşedintele asociaţiei.

• UN NOU SCANDAL• Sâmbătă după-amiază, când Gabriela Varga s-a hotărât să se mute din acel bloc, a izbucnit un scandal de proporţii, iar două locatare au fost agresate fizic de către aceasta şi soţul ei, Sorin Varga. „M-am pus în faţa maşinii şi i-am spus întâi să rezolve problema şi după aceea să plece. M-a îmbrâncit, mi-a dat peste gură, peste ochi şi tot a plecat. În continuare noi vom rămâne fără apă caldă şi fără căldură”, a declarat Violeta Chirilă. La adresa respectivă a ajuns un echipaj SMURD, dar şi un echipaj din cadrul Secţiei 1 Poliţie Constanţa. Niciuna dintre cele două femei nu a fost transportată la spital. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.