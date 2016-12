Scandal diplomatic? Asta mai lipsea!

Până la Paşte, vă spun sincer, ignorasem cu desăvârşire această chestiune, semnalată recent de un cotidian central... Însă ieri, din întâmplare, am nimerit o ştire TV, difuzată de canalul „Euronews”. Ei bine, da, s-ar putea ca între România şi Olanda să izbucnească un scandal diplomatic, „graţie” tot atitudinii (cui altcuiva?) lui Traian Băsescu, deşi în cazul de faţă, ca s-o spun pe aia dreaptă, nici cu olandezii nu mi-e ruşine!

Pe scurt, preşedintele României amână, fără nicio explicaţie oficială, invitarea la palatul Cotroceni a noului ambasador al Olandei la Bucureşti, un domn cu un nume pe care îmi este imposibil să îl transcriu aici, atât de încâlcit pare, pentru ca diplomatul să-şi prezinte scrisorile de acreditare, conform cutumei, cum se spune în limbajul de politică externă. Dar această amânare nu durează de o săptămână, nici măcar de o lună, ci de la 27 octombrie 2011, dată la care Regatul Ţărilor de Jos (asta este denumirea Olandei în nomenclatorul ONU) şi-a schimbat ambasadorul trimis în România. Fără o învestitură oficială, ca urmare a ceremoniei obişnuite pe care am amintit-o, dar pentru care uzanţele diplomatice îl obligă pe şeful statului român să facă o invitaţie solemnă la Cotroceni, noul ambasador are un rol pur decorativ şi se poate spune, din acest punct de vedere, oricât ar părea de incredibil că, în momentul de faţă, între cele două ţări nu există relaţii diplomatice oficiale! Ştirea pe care am văzut-o eu la Euronews se referea la o interpelare parlamentară făcută de Partidul Laburist, aflat în opoziţie, care cerea actualului guvern olandez să clarifice de urgenţă această situaţie, considerată scandaloasă. Dar am înţeles, din aceeaşi ştire, că disputa durează de câteva zile şi a generat o adevărată dezbatere în presa locală, nu doar în cea scrisă, ci şi în massmedia.

Toate comentariile internaţionale se învârt în jurul faptului că această atitudine este considerată „răzbunarea românească” la refuzul Olandei de a accepta ţara noastră în Spaţiul Schengen, alături de Bulgaria. Oricât de antipatici îmi sunt olandezii şi oricât de mult m-aş bucura în secret pentru această reacţie autohtonă, orgolioasă, ce le administrează un bobârnac politic binemeritat, nu pot să nu constat că atitudinea este prostească, fiindcă asemenea probleme, într-o lume care are reguli, convenţii şi cutume, nu se rezolvă prin astfel de presiuni, ca să nu spun grosolănii marinăreşti, de-a dreptul. Ambasadorul olandez este reprezentantul Reginei Beatrix a Ţărilor de Jos, nu al guvernului ţinut captiv într-o alianţă cu un partid naţionalist şi xenofob! Asta este una dintre deosebirile fundamentale între Regat şi Republică...

Acest gest incalificabil comis de preşedintele României, indiferent cât ne-ar „unge pe suflet”, rămâne tot o mitocănie băsesciană tipică, la nivel diplomatic, deoarece vom fi arătaţi cu degetul din nou, în Uniunea Europeană, iar răzbunarea este arma prostului. Exact asta ne mai lipsea!