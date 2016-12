Scandal în Italia

Criticile preşedintelui Camerei Deputaţilor din Italia, Gianfranco Fini, la adresa premierului Silvio Berlusconi au declanşat disensiuni vehemente între cei doi aliaţi politici, şeful Executivului de la Roma cerând clarificări după declaraţii apărute neintenţionat în presă.

Cu ocazia unei reuniuni, Gianfranco Fini, membru al partidului de guvernământ (PdL), a avut o discuţie privată cu procurorul din Pescara, Nicola Trifuoggi, despre acuzaţiile privind legăturile lui Silvio Berlusconi cu Cosa Nostra. ”Silvio Berlusconi confundă consensul pe care în mod clar îl are şi care îi oferă legitimitatea să guverneze cu un fel de imunitate în raport cu magistraţii, Curtea de Conturi, Curtea de Casaţie, şeful statului şi Parlamentul. Ca şi cum ar fi ales de popor”, i-a spus Gianfranco Fini, procurorului din Pescara, potrivit ”Il Giornale”. Conversaţia privată în care Fini a comparat acuzaţiile privind legăturile lui Berlusconi cu mafia cu... o bombă atomică a fost auzită de jurnaliştii prezenţi, pentru că interlocutorii nu şi-au dat seama că microfoanele din sală erau deschise. Declaraţiile lui Fini au atras reacţia premierului Silvio Berlusconi, liderul partidului Poporul Libertăţii (PdL). Premierul i-a cerut lui Fini să ofere clarificări în legătură cu cele relatate în presă. ”Nu am nimic de clarificat. Sunt convins că Berlusconi nu are nicio legătură cu mafia. Spun aceleaşi lucruri în privat şi în public. Dar premierul trebuie să respecte celelalte puteri - justiţia, Parlamentul, Curtea Constituţională, magistraţii”, a replicat Fini, citat de ”Corriere della Sera”.

Săptămâna trecută, presa din Italia a dezvăluit că Silvio Berlusconi ar putea fi cercetat pentru presupuse legături cu Cosa Nostra, după declaraţiile lui Gaspare Spatuzza, un fost apropiat al liderilor mafioţi Filippo şi Giuseppe Graviano. Fostul mafiot, condamnat, a decis să colaboreze cu magistraţii, dezvăluind legăturile clanurilor mafiote cu senatorul PdL Marcello Dell\'Utri, prieten bun cu Berlusconi şi membru în conducerea Pubblitalia, firma care gestionează contractele de publicitate ale trustului Mediaset. Berlusconi a calificat drept nefondate zvonurile privind implicarea sa în atentatele comise de mafia italiană în 1992 şi 1993. Procurorul-şef al Parchetului din Florenţa, Giuseppe Quattrocchi, a dezminţit că ar fi iniţiat o anchetă despre implicarea lui Silvio Berlusconi şi a apropiatului său colaborator Marcello Dell\'Utri în acele atacuri.