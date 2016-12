Scandal în Ministerul Muncii

Directorul de cabinet al ministrului Muncii, Iuliana Coruţ, şi-a prezentat demisia de onoare ieri dimineaţă, pentru ca acţiunea penală să nu afecteze imaginea ministerului şi a ministrului, informează Ministerul Muncii. Ministerul Muncii precizează că a luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) prin care s-au făcut publice numele angajaţilor ministerului faţă de care s-a dispus măsura de începere a urmăririi penale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Munci, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Iolanda Stăniloiu, a declarat că Paula Mănuceanu, consilier la cabinetul ministrului, faţă de care s-a început urmărirea penală, este în concediu. \"Aşa cum a declarat zilele trecute, poziţia ministrului Muncii este că autorităţile abilitate trebuie să-şi facă datoria pentru a face lumină în acest caz. Ministrul nu a fost înştiinţat pe nicio altă cale de această procedură şi nici nu a fost invitată de instituţia sus-menţionată. Având în vedere stadiul cercetărilor, în acest moment, informaţii suplimentare nu sunt deocamdată publice\", se mai arată într-un comunicat al ministerului. MMFPSPV mai precizează că nu deţine alte informaţii despre această speţă în afară de cele făcute publice de DNA.

MITĂ PENTRU SUBIECTE LA EXAMEN? Directorul de cabinet al ministrului Muncii, Iuliana Coruţ, este acuzată că primit mită pentru a permite unui bărbat să intre în posesia subiectelor la examenul pentru ocuparea funcţiei de consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru POSDRU. Procurorii din cadrul DNA au început urmărirea penală faţă de Iuliana Coruţ, director la cabinetul ministrului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (la data faptelor), în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni luare de mită, instigare la infracţiunea de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. De asemenea, s-a început urmărirea penală faţă de Paula Mănuceanu - consilier la cabinetul ministrului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (la data faptelor), pentru permitere a accesului unei persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi sustragere de înscrisuri; Simona Dumitriu - funcţionar public în cadrul unei autorităţi naţionale, pentru complicitate la infracţiunea de luare de mită şi complicitate la infracţiunea de dare de mită; Cristiana Bigan - funcţionar public în cadrul unei autorităţi naţionale, pentru dare de mită, complicitate la infracţiunea de permitere a accesului unei persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii şi Paul Cristian Ferchedău - persoană fără calitate specială, pentru folosire de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, fals material în înscrisuri oficiale şi complicitate la infracţiunea de uz de fals. \"În cursul lunii octombrie 2012, ca urmare a intervenţiei învinuitei Coruţ Iuliana, director de cabinet al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, învinuita Paula Mănuceanu, consilier la cabinetul ministrului, a făcut demersuri pentru ca Ferchedău-Paul Cristian să intre în posesia subiectelor la examenul pentru ocuparea funcţiei de consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (DG AM POSDRU) – Serviciul Evaluare Programe, organizat de minister în cursul lunii decembrie 2012. Pentru a-l favoriza pe Ferchedău-Paul Cristian în ocuparea acestui post, învinuita Coruţ Iuliana a pretins şi primit o sumă de bani de la Bigan Cristiana, mama candidatului, prin intermediul învinuitei Dumitriu Simona, sora învinuitei Coruţ Iuliana\", a explicar DNA, în urma solicitărilor jurnaliştilor privind acest caz. În zilele de 7 şi 11 februarie 2013, învinuiţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală, a mai precizat DNA.

ACUZAŢIILE SUNT NEADEVĂRATE Iuliana Coruţ afirma vineri, într-un comunicat, că nu a dat nicio declaraţie procurorilor anticorupţie şi că acuzaţiile la adresa sa apărute în presă sunt neadevărate. \"Toate acuzaţiile apărute pe un anumit post de televiziune referitoare la adresa mea sunt neadevărate. Nu am dat nici o declaraţie procurorilor DNA. Nu am avut în atribuţiile de serviciu coordonarea Direcţiei de Resurse Umane a Ministerului\", a precizat Coruţ. Ea a mai spus că îşi rezervă dreptul de lua o decizie privind acţionarea în justiţie a postului de televiziune care a făcut acuzaţiile la adresa sa. O zi mai târziu, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că nu a fost niciodată chemată, chestionată sau solicitată la DNA în nicio calitate, precizând totodată că ancheta de care un post de televiziune i-a legat numele ar viza un concurs organizat în minister, probabil, în urma unei reclamaţii. \"Dacă aş fi (chemată la DNA - n.r.), m-aş duce oricând. Nu am nimic de ascuns. Nu am cerut nimic, nu am primit nimic\", a mai spus demnitarul. Câmpeanu a adăugat că angajatele Ministerului Muncii al căror nume a fost vehiculat, de asemenea, în contextul unei anchete a DNA, printre care directorul ei de cabinet, nu au dat nicio declaraţie în faţa procurorilor, ci doar \"li s-a adus la cunoştinţă despre ce e vorba\".