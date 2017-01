Scandal în PNL ... cu stenograme

Weekend-ul care tocmai a trecut ar putea marca începutul sfârșitului pentru noul PNL, în condițiile în care în spațiul public au scăpat stenograme care conțin discuții incendiare între liderii vechilor liberali, deloc plăcute pentru noii lor colegi veniți din fostul PDL. Discuția redată în aceste stenograme este purtată între copreședintele PNL Alina Gorghiu, vicepreședintele Biroului Permanent Național Teodor Atanasiu și membrii conducerii PNL Bistrița. Pe scurt, liberalii de rit vechi vorbesc despre îndepărtarea foștilor pedeliști de funcțiile de conducere din partid, dar mai ales, despre blocarea candidaturilor acestora la viitoarele alegeri. Astfel de jocuri de culise nu miră pe nimeni, însă o serie de afirmații și glume nesărate la adresa pedeliștilor probabil vor fi greu de explicat pentru noii colegi de partid ai liberalilor veterani. "Noi fără PDL nu câștigam președintele. Ne-am ținut de nas și am făcut un compromis. Altfel nu se putea. Vă mai spun un lucru. Am făcut un lucru, eu zic, deștept, chiar dacă în Bistrița e puțin altfel. Un lucru deștept - de ce? Noi am făcut o fuziune paritară în care noi am dat numele partidului, sigla partidului, candidatul la președinție al partidului și ei ne-au dat sediul (râsete în sală), locația în care să funcționăm", a spus Atanasiu. El a mai declarat: "Deci partidul ăsta va fi al vostru, nu al lor. Să fie foarte clar! A fost și va fi al nostru. Am avut nevoie de ei, acum nu mai am nevoie. Le-am spus că, dacă pleacă mâine, îmi fac un bine. Tot cu 45% rămân și nu mă mai întreabă nimeni ce e cu Boagiu, ce-i cu Anastase, ce-i cu Boc, ce-i cu dracu' și cu lacu... Îmi fac un bine dacă pleacă… Nu or să plece, nu-s proști. O să conviețuim cu ei. Liderii lor or să dispară rând pe rând"! Nici Gorghiu nu s-a dat în lături de la comentarii subversive: "Pe mine mă interesează, în principal, să am eu, fostul PNL, puternic aici. Nu știu dacă iute... Nu trebuie să vă spun în cuvinte. Sper să înțelegeți care e mesajul meu. Sunt sigură că vi l-au spus și colegii mei. Voi trebuie să fiți puternici, candidații din fostul PNL vreau să fie și așa mai departe". Culmea, după apariția stenogramelor, liderii liberali citați nu au dezmințit informațiile, ci au căutat vinovații pentru scurgerile de informații...

S-au scurs stenograme dintr-o ședință a PNL la care a participat Alina Gorghiu și Teodor Atanasiu, cei mai importanți oameni din actualul PNL. Pentru a evita acuzele legate de scoaterea din context a unor afirmații, am publicat imaginea stenogramei integrale. Pentru a lăsa lucrurile să poate fi judecate în integralitatea lor. Numai că acest lucru nu va face decât să se adâncească neîncrederea între cele două partide.

Stenograma integrală a discuţiei de la Bistriţa

ATANASIU:

"Noi făra PD nu câștigam președintele. Ne-am ținut de nas și am făcut un compromis. Altfel nu se putea. Vă mai spun un lucru. Am făcut un lucru, eu zic deștept chiar dacă în Bistrița e un puțin altfel. Un lucru deștept de ce? Noi am făcut o fuziune paritară în care noi am dat numele partidului, sigla partidului, candidatul la președinție al partidului și ei ne-au dat sediul (râsete), locația în care să funcționăm.

Gândiți-vă că avem 28 de județe în care noi conducem în fuziunea asta paritară. Mai mult de atât nu puteam obține. Eu vă spun că le-am dat și iluzia că o să aibă prim-ministru. N-o să-l mai aibă. Vă dau în scris că nu o să-l aibă!

-Cu toate că nu prea e corect! (spune cineva din sală) Nu e corect deloc, dar n-am nicio reținere. Nu-i corect, dar dacă mâine ai prim-ministrul poți face ce vrei și ai tot.

Deci partidul ăsta va fi al vostru, nu al lor. Sa fie foarte clar! A fost și va fi al nostru.

Am avut nevoie de ei, acum nu mai am nevoie. Le-am spus că dacă pleacă mâine îmi fac un bine. Tot cu 45% rămân și nu mă mai întreabă nimeni ce e cu Boagiu, ce-i cu Anastase, ce-i cu Boc, ce-i cu dracu și cu lacu.…Îmi fac un bine dacă pleacă…Nu o sa plece, nu-s prosti. O sa conviețuim cu ei. Liderii lor o sa dispară rând pe rând!

Dacă faci o comparație și o să-i vedem mâine pe Alina și cu Vasile oriunde lumea e ușor să aleagă între cei doi pe cine să aleagă. dacă întrebio ce partid s-a reformat și care nu și te uiți la președinți iar e ușor să-ți dai seama cine, și așa mai departe...deci una peste alta am făcut un compromis care să ne fie favorabil nouă. Și ne-a fost până acum. Acum e tras un pic și înapoi. De ce? Acum trebuie să îi dau ceva și PDL-ului...

Deci Blaga știe o grămadă de lucruri din campania lui Băsescu, din campania celalaltă...Îi e frică că dacă ajunge pe post, în poziție de top, ne ține foarte vulnerabili și atunci preferă să zică că da, că ba. Că nu zice nu...

Până la ora asta eu cu colegii mei am adus 15 parlamentari, iar el a adus zero. Credeți că un om care vrea să ajungă acolo și cu influența pe care o are Blaga, nu e în stare să aducă un senator?

Alina Gorghiu: Pe mine mă interesează, în principal să am eu, fostul PNL puternic aici. Nu știu dacă iute... Nu trebuie să vă spun în cuvinte. Sper să înțelegeți care e mesajul meu. Sunt sigură că vi l-au spus și colegii mei. Voi trebuie să fiți puternici, candidații din fostul PNL vreau să fie și așa mai departe. Da?

