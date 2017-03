Scandal incredibil cu grave consecinţe diplomatice între Turcia şi Olanda

Turcia şi Olanda au reuşit să facă, în două zile, cât n-au realizat în ani. Este vorba despre erodarea bruscă a relaţiilor diplomatice, după ce doi miniştri turci au trecut prin întâmplări desprinse parcă dintr-un scenariu de film de acţiune cu spioni. Premierul olandez, Mark Rutte, a spus că a fost nevoit să împiedice accesul celor doi oficiali pe teritoriul ţării sale şi să le interzică să participe la mitinguri cu alegătorii turci deoarece Ankara a ameninţat cu sancţiuni împotriva Guvernului său, relatează The Associated Press. "Nu putem face afaceri în contextul unui astfel de şantaj", a declarat Rutte duminică. Premierul Olandei a spus că a fost şocat să vadă că un ministru turc a încercat să ajungă la un miting de la Rotterdam după ce Guvernul i-a comunicat clar faptul că nu este binevenit. "Am trasat o linie roşie", a spus Rutte.

Peste 1.000 de persoane s-au adunat în faţa Consulatului Turc după ce tensiunile diplomatice dintre cele două state au escaladat. Potrivit unor informaţii, protestatarii au aruncat cu sticle şi au atacat maşini ale Poliţiei. Mai mulţi manifestanţi au înlocuit, duminică, drapelul olandez de la Consulatul din Istanbul cu cel al Turciei. Pentru dispersarea acestora s-au folosit tunuri de apă şi poliţişti călare.

Ministrul turc al Familiei, Fatma Betul Sayan Kaya, a venit sâmbătă noapte cu maşina la Rotterdam pentru a participa la un miting care avea drept scop promovarea referendumului din luna aprilie prin care se dorește consolidarea puterilor executive ale președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. Potrivit AFP, Poliţia a închis strada pe care se află Consulatul, invocând "informaţii potrivit cărora un anumit număr de persoane intenţionează să se adune acolo". Kaya a fost condusă la graniţa cu Germania de către poliţişti, a declarat premierul olandez, Mark Rutte, duminică dimineaţa. Într-o postare pe Facebook, Rutte a spus că încercări de a găsi o "soluţie rezonabilă" la neînţelegerile dintre aceste ţări s-au dovedit a fi "imposibile", catalogând sosirea ministrului Kaya la Rotterdam ca fiind un act "iresponsabil".

Anterior, Guvernul olandez a decis să interzică aterizarea în Rotterdam a avionului în care se afla ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, care a anunţat că ajunge sâmbătă în Olanda pentru acelaşi miting ce avea ca scop promovarea referendumului din luna aprilie prin care se dorește consolidarea puterilor executive ale președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat în termeni duri atât Germania, cât și Olanda pentru interdicțiile impuse șefului diplomației de la Ankara. Turcia va lua măsuri de retorsiune "la modul cel mai dur" după decizia Olandei de a refuza accesul pe teritoriul său a doi miniştri turci, a anunţat premierul Binali Yildirim: "Această situaţie face obiectul unui protest la nivelul cel mai sever din partea noastră şi a fost semnalat autorităţilor olandeze faptul că vor avea loc represalii la modul cel mai dur". "Vom răspunde în consecinţă la acest comportament inacceptabil", a adăugat el.