Scandal între doi oameni de afaceri

Doi oameni de afaceri s-au certat, sâmbătă după-amiază, ca la uşa cortului, pe bulevardul Tomis, din cauza unor neînţelegeri financiare. Totul a început după ce bucureşteanul Nicolae Iosipescu l-a acuzat pe omul de afaceri constănţean George Bosânceanu că i-ar fi cerut taxă de protecţie. “Mi-a solicitat 100.000 de euro ca să nu am probleme cu restaurantul pe care l-am deschis. Nu se poate aşa ceva. Mi-a luat lucruri din sediu, acum eu ce o să fac?”, s-a plâns Nicolae Iosipescu. George Bosânceanu a susţinut, însă, cu totul altceva. Acesta a declarat că Iosipescu nu i-a plătit chiria pentru spaţiul în care şi-a deschis restaurantul, aşa cum s-au înţeles prin contract, şi de aceea a fost nevoit să îi ridice mobilierul din local. “El are să-mi dea mie 1.500 de euro, chiria pentru spaţiul în care funcţionează. Nu am văzut de la el niciun ban. Am încheiat contracte pe care nu le respectă şi acum minte că l-am ameninţat eu”, a declarat George Bosânceanu. Conflictul a luat o altă turnură atunci când, în faţa localului, şi-au făcut apariţia foştii salariaţi ai lui Nicolae Iosipescu, dar şi mai mulţi furnizori care s-au plâns că proprietarul restaurantului “Ella” nu le-a plătit marfa. În cele din urmă, Iosipescu a fost de acord să returneze bunurile pe care nu le-a achitat şi să le plătească foştilor angajaţi toate restanţele acumulate de-a lungul timpului. Poliţiştii au deschis, la rândul lor, o anchetă, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat între George Bosânceanu şi Nicolae Iosipescu şi care dintre ei are dreptate.