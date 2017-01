Scandal între vecini

Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie cercetează în stare de libertate un bărbat în vîrstă de 39 de ani, din Constanţa, acuzat că a intrat cu forţa, miercuri, în apartamentul unui vecin şi a vărsat o găleată de var pe pereţii sufrageriei acestuia. Ionel Corne, de 62 de ani, proprietarul care a depus plîngerea, a declarat: „Eu îmi renovez apartamentul. Atunci cînd m-am apucat de treabă, am discutat cu toţi vecinii şi am căzut de acord asupra unui program care a fost respectat de fiecare dată. Ba chiar, în loc să termin treaba la orele 14.00, aşa cum aş fi avut dreptul, le-am spus muncitorilor să încheie cu două ore mai devreme, pentru că în acest bloc locuiesc familii cu copii. Problema este că vecinul meu este invidios şi face tot ce poate pentru a mă provoca. Ieri dimineaţă (n.r. - miercuri), acesta a început să izbească uşa apartamentului meu cu picioarele şi să ţipe pentru că l-ar fi deranjat zgomotul făcut de muncitori. Unul dintre cei care lucrau a întredeschis uşa, iar el a intrat cu forţa în casă, a luat vopseaua şi a aruncat cu ea pe pereţi. Apoi a început să dea cu picioarele în uneltele împrăştiate pe podea”. Bărbatul spune că vecinul său a apucat o bormaşină şi a trîntit-o, după care a lovit un muncitor şi a plecat. „I-a ameninţat pe lucrători că, dacă îndrăznesc să depună reclamaţii la poliţie, îi va aranja el”, a adăugat Ionel Corne, care a depus o reclamaţie la Secţia 2 Poliţie. Vecinul său, Dorin Berbescu, a negat toate acuzaţiile care i se aduc: „Nu am lovit uşa, nu am dat în nimeni, nu am aruncat vopsea pe pereţi. A fost vorba despre o simplă altercaţie verbală. De mai multe săptămîni, în acel apartament există un adevărat şantier. Eu am un băieţel în vîrstă de un an, care nu putea să doarmă din cauza zgomotului infernal făcut de muncitori. Am mers acolo ca să le atrag atenţia asupra acestui lucru. Nu am intrat cu forţa în casă, am fost poftit. Şi tot ce am făcut a fost să le cer, e drept, poate pe un ton mai ridicat, să respecte programul de lucru: între 10 şi 12 şi seara, după orele 16.00. Asta a fost tot”, a declarat Berbescu. El este cercetat de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie pentru violare de domiciliu şi distrugere. Valoarea prejudiciului a fost estimată la suma de 5.000 de lei.