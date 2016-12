Scandal într-o firmă privată „de stat”

ŞTAB IMOBILIAR “Să trăiţi bine”! Nimic nu poate fi considerat mai peiorativ decât acest îndemn. Scăparea Puterii din mână de către PDL lasă în urmă o grămadă de oameni „neacoperiţi” politic, care trebuie să plătească pentru faptul că „au trăit bine” în timp ce altora le-au fost tăiate salariile şi pensiile, trusourile nou-născuţilor şi medicamentele. Ce fel de oameni fac parte din partidul care ne-a schingiuit în numele lui Băsescu rămâne să dovedească istoria. Până atunci însă, nu putem decât să enumerăm fapte. Cercetările pe numele lui Blejnar pentru manevre cu iz penal în domeniul fiscal sunt de domeniul culturii generale. La fel de cunoscute sunt şi anchetele şi suspiciunile de fraude privind Udrele, Ridzii, Băseştii şi Bocii. Dar „oamenii” din PDL nu au acţionat numai la centru, ci şi în teritoriu. La Medgidia, spre exemplu, fostul preşedinte al filialei municipale a PDL Dumitru Moinescu a fost condamnat definitiv şi irevocabil de Curtea de Apel Constanţa la doi ani de privare de libertate cu suspendare pentru „favorizarea infractorului” în timpul în care a fost primar al oraşului. Ei bine, succesoarea lui Moinescu în funcţia de lider al pedeliştilor medgidieni, Camelia Pleşca, pare să fie o demnă moştenitoare a apucăturilor de gen pedelist. Ea este ţinta unei plângeri penale, în care este acuzată de delapidare şi gestiune frauduloasă a firmei „Med Com Prod SA”, al cărei director general este. Poate vă gândiţi că Med Com este o firmă privată şi că modul în care este gestionată ea nu este de interes public. În parte, aveţi dreptate, dacă ignoraţi faptul că acest Med Com a preluat în patrimoniu şi în prezent administrează (închiriază) zeci de spaţii comerciale care au aparţinut... statului. Sau poate vreţi să ştiţi cum poate încerca cineva să preia o firmă. Ar mai fi o întrebare... Cum se face că atare spaţii ex-naţionale sunt administrate acum de privaţi coloraţi politic în portocaliu? Nu am putut afla răspunsul de la Camelia Pleşca, întrucât nu a putut, sau nu a vrut să poată fi contactată. Mărturisesc cu mâna pe inimă că am încercat.

DESTITUIREA ŞI POLIŢIA Am aflat însă câteva date de la denunţătorul Cameliei Pleşca, nimeni altul decât administratorul unic al Med Com, Cătălin Toderaşcu, pe care pedelista se zbate cu disperare să îl scoată din cărţi de când a încercat să verifice activitatea firmei. Toderaşcu este creditorul firmei Cameliei Pleşca - SC Campio ICM SRL - acţionar majoritar cu 89% în Med Com. El afirmă că a fost numit administrator unic al Med Com ca o garanţie a faptului că va recupera împrumutul de 70.000 euro acordat în nume propriu firmei Campio, în 2007, pentru preluarea Med Com. În timp, din informaţiile primite de la alţi creditori, care au preferat să păstreze anonimatul, datoriile firmei către aceştia au fost plătite forţat, în urma unor sentinţe judecătoreşti. Toderaşcu a relatat că, din informaţiile sale, singurul care şi-a recuperat împrumutul fără probleme a fost şeful de partid de la acea vreme al Cameliei Pleşca, Dumitru Moinescu. Prietenii ştiu de ce... În rest, numai probleme. Acelaşi administrator unic a precizat că fractura în relaţia cu directorul general s-a produs pe 8 august, când, în loc să îi prezinte lui Toderaşcu actele firmei, Pleşca a încercat să îl scoată din sediul societăţii comerciale cu Poliţia. De cum au constatat că nu pot da afară din sediu taman pe administratorul unic al firmei, agenţii de poliţie s-au retras. După consultarea actelor firmei verificate câteva zile mai târziu, în 13 august, administratorul unic afirmă că a descoperit mii de euro luate lunar de la Med Com şi trimise fără bază legitimă către Campio, firma deţinută de Pleşca. De-a lungul timpului, au mai fost săltate în nume personal de către Pleşca din Med Com şi alte sume de ordinul zecilor de mii de euro, fără a fi decontaţi, astfel că în ziua de 13 august, Toderaşcu a demis-o pe Pleşca din funcţia de director general Med Com.

TENTATIVA DE PRELUARE Pe 15 august, imediat după „incidentul cu Poliţia”, Camelia Pleşca a ţinut Adunarea Generală a Acţionarilor, în cadrul căreia l-a revocat din funcţie pe administratorul unic. Documentul este nelegitim, spune administratorul unic, întrucât, conform contractului semnat între el, ca şi creditor, şi Campio, Pleşca nu poate lua decizii în calitate de acţionar fără a avea acordul scris al lui Toderaşcu. Nu ne pronunţăm pe tema dreptăţii sau nedreptăţii pe care a suferit-o Toderaşcu. Justiţia va şti să îşi urmeze cursul în acest caz. Rămâne de văzut însă cum va explica Pleşca faptul că a administrat firma privată atât de bine încât a închiriat partidului său de suflet, PDL - evident -, un spaţiu comercial de sute de euro lunar pentru „onorabila” sumă de 25 euro. Curat murdar, coană Camelia. „Să trăiţi bine”.