Scandal la Asociaţia de Proprietari blocul E

08:58:25 / 08 Octombrie 2014

ADMINSTRATORI indolenti

cu un an in urma a inceput sa se deterioreze planseul de la etajul 4 al imobilului si evident a inceput sa curga apa meteorica acumulata pe terasa blocului. Am cerut, conform legislatiei,asociatiei sa se intereseze de modalitatea de a repara terasa (hidroizolatia).Dupa indelungi tergiversari ale administratorei si presedintelui,au gasit ei o persoana care contra unei sume anume ,nu am aflat niciodata suma , ne pune folie bituminoasa pe toata suprafata blocului .Dar administratora nu a adunat de la locatari toti banii si acea persoana a lasat lucrarea ne terminata si fara nici o garantie de buna executie .Am trimis asociatiei o cerere pentru solutionarea problemei dar in stilul caracteristic administratorilor de bloc (ne fiind locatari ai imobilului),a recurs la tot felul de tergiversarii ,cica pentru a rezolva problema …….da de unde ……au venit ploile si apa curge prin tavan ……se rezolva … se rezolva….sa avem putina intelegere ….si au trecut 9NOUA luni…..timp in care tavanul s-a deteriorat complet …..instalatia electrica nu mai functioneaza ….si alti bani pentru reparatii in apartament…etc…etc. Carei INSTITUTII sa ma adresez pentru a trage la raspundere Asociatia si pe administrator ,pentru a-mi recupera prejudiciu sau macar sa ma aleg cu reparatia executata corect si de calitate. LOCUIESC pe ferdinand 56 la republica