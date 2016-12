Scandal la CNADNR. Fostul director, angajat cu 20.000 de lei pe lună

Mai mulţi directori ai Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) se plâng de faptul că CNADNR are mai mulţi şoferi care se ocupă de treburile personale ale şefilor, însă nu are jurişti care să reprezinte compania în procese de 450 de milioane de euro, iar din cei 6.000 de angajaţi, doar 189 sunt ingineri, adică 6% din personal. În schimb, are peste 300 de șoferi care se ocupă de treburile personale ale şefilor. Totodată, ei spun că fostul director general Narcis Neaga, cercetat de DNA, este încă angajat cu un salariu de 20.000 de lei pe lună. Angajații companiei i-au trimis o scrisoare premierului Dacian Cioloș prin care sesizează neregulile din companie. Reprezentanții CNADNR se apără și spun că nu fac nimic ilegal. ”În ceea ce priveşte situaţia lui Narcis Neaga (...), menționăm că, potrivit art. 215 din Codul de Procedură Penală, procurorul avea dreptul să impună și alte obligații suplimentare, cum ar fi interdicția de a exercita profesia, care ar împiedica executarea contractului de muncă. Această interdicție nu a fost stabilită. Menționăm că toate acuzele date publicității referitoare la “protejarea, fraternizarea cu domnul Narcis Neaga” sunt complet mincinoase. Compania nu face decât să respecte prevederile legale”, a transmis conducerea companiei într-un comunicat. Deși poate că nu este ilegal ca fostul șef de la CNADNR să fie încă angajat al companiei, gurile rele spun că păstrarea lui în companie, cu un salariu de ordinul zecilor de mii de lei, ar fi cel puțin imorală. În multe companii mari există o practică: cei care cunosc micile secrete din interior nu sunt îndepărtați nici măcar după demiterea lor, ba chiar conduc acele companii din umbră.