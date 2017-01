Scandal la licitaţia de atribuire a plajelor

Licitaţia de atribuire a plajelor demarată ieri, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) s-a desfăşurat cu probleme, chiar dacă mulţi ofertanţi se aşteptau la un sprijin din partea autorităţilor. Primele licitaţii s-au organizat pentru Neptun, Olimp şi Vama Veche. În ciuda faptului că, în urmă cu doar câteva zile, ministrul Turismului, Elena Udrea, declara că speră într-un sezon estival bun, atitudinea şi acţiunile Ministerului Mediului contrazic toate acele afirmaţii. Dacă anul trecut, când ministru al Mediului era Nicolae Nemirschi, s-a reuşit atribuirea plajelor către hotelieri, anul acesta a fost inventată această licitaţie care a adus numai probleme pentru hotelieri. Prezenţi ieri la sediul ABADL, proprietarii de complexe turistice au avut neplăcerea să afle că acolo unde nu există o contraofertă, licitaţia se amână până la apariţia unui al doilea ofertant. Din punct de vedere legal, Ministerul Mediului şi ABADL au procedat corect însă, având în vedere situaţia economică a României, agenţii economici se aşteptau la mai multă susţinere din partea autorităţilor statului. „Sunt câteva aspecte care pot ridica semne de întrebare. De exemplu, cum s-au stabilit preţurile pentru sectoarele de plajă? Plaja pe care dorim să o licităm are un preţ minim de pornire de peste 7 lei, în timp ce un alt sector lipit de cel pe care dorim să îl luăm noi, având acelaşi nisip, cu aceeaşi deschidere, are un preţ de pornire de 1 leu. În al doilea rând, mi s-a părut aberant ca, în cazul unui singur ofertant, licitaţia să se reprogrameze. Dacă acolo nu este decât o unitate de cazare, ce rost are să mai liciteze cineva?”,a declarat reprezentantul SC Sunset Beach din Vama Veche, Petrina Boiţa. Cu alte cuvinte, statul roman, în loc să sprijine agenţii economici care au activităţi pe litoral, vin şi le impun condiţii aberante şi îi forţează să supraliciteze. Guvernul Boc a făcut legislaţia privind licitaţia plajelor în aşa fel încât să bage cât mai adânc mâna în buzunarul agenţilor economici. În aceste condiţii, mai mulţi ofertanţi au declarat că sunt nevoiţi să vină la licitaţii cu societăţi care nu au nicio treabă cu turismul, numai pentru a avea un concurent şi a face pe plac statului român. Purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton, a declarat că atât preţurile cât şi metodologia de organizare a licitaţiei au fost stabilite de la Bucureşti. „Ministerul Mediului este cel care a făcut evaluarea sectoarelor de plajă care au fost scoase la licitaţie, tot el stabilind şi condiţiile de participare”, a declarat Anton. Chiar dacă Boc şi ai săi miniştri strigă în gura mare că vor descentralizare, când vine vorba de a concretiza toate acele declaraţii, realizăm că, de fapt, se merge spre centralizare. Aşa s-a ajuns în situaţia ca cine ştie ce funcţionari de la Bucureşti să stabilească cât costă un metru pătrat de plajă sau să spună agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea pe litoral ce trebuie şi ce nu trebuie să facă, fără a cunoaşte care este adevărată situaţie la faţa locului. Licitaţia pentru închirierea sectoarelor de plajă va dura până joi sau cine ştie, poate până la mijlocul sezonului estival, dacă anumite sectoare de plajă au doar un singur ofertant.