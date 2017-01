Scandal la meciul Deva - Athletic

Liga I la fotbal în sală a programat duminică primele meciuri din semifinale, iar unul dintre ele a născut vii controverse pe tema arbitrajului. Învinsă cu 6-1 în partida jucată în deplasare cu CIP Deva, Athletic Club Bucureşti l-a acuzat pe observatorul Valeriu Ioniţă că a dictat brigăzii de arbitri unele decizii care au defavorizat echipa oaspete. “A fost jaf la drumul mare în momente cheie ale jocului. La 2-1, observatorul Valeriu Ioniţă a strigat fault în condiţiile în care era a şasea greşeală. S-a executat lovitură de la 10 metri şi s-a făcut 3-1. Apoi, la o lovitură liberă, arbitrul număra distanţa la care trebuie să stea zidul şi, în acel timp, s-a executat, iar Deva a dat gol. Vreau să se înţeleagă clar un singur lucru: la 6-1 nu poţi să mai zici nimic, dar noi contestăm maniera de arbitraj şi prestaţia lui Valeriu Ioniţă”, a declarat preşedintele executiv al clubului bucureştean, Vasile Nedelcu, menţionînd şi faptul că Ioniţă a stat pe toată durata partidei lîngă banca de rezerve a formaţiei din Deva, “de unde dădea indicaţii arbitrilor”. El a mai pus implicarea observatorului pe seama faptului că acesta este şi delegatul FRF la partidele echipei naţionale a României, unde echipa CIP Deva are, în mod constant, 7-8 jucători convocaţi... La rîndul său, Ioniţă a declarat: “Realitatea este de partea mea. Dacă am intrat pe teren, am intrat să calmez spiritele. Dacă sînt cu lotul naţional, nu înseamnă că trag cu Deva!”

În celălalt meci din semifinală, Energoconstrucţia Craiova - ACS Odorheiu Secuiesc 6-7. Partida a doua va avea loc duminică, la Odorhei şi Bucureşti. Athletic şi Deva s-au întîlnit şi în sferturile de finală ale Cupei României, campionii cîştigînd cu 6-3 în Capitală. Alte rezultate: ACS Odorheiu Secuiesc - Izorep Tîrgu Mureş 5-2, ACS Odorheiu Secuiesc II - Clujana Cluj 6-2 şi CFS Poli Timişoara - Energoconstrucţia Craiova 8-9. În semifinale, care vor avea loc tur-retur, echipele din Odorhei nu au picat între ele! Formaţia de primă ligă întîlneşte pe Deva, iar a doua pe Craiova (turul pe 23 mai). Barajele de promovare-retrogradare în Liga I au revenit prim-divizionarelor: Siculum Miercurea Ciuc - Moldocor Piatra Neamţ 3-6 şi 1-4; Olimpic Simeria - United Galaţi 4-6 şi 3-4.