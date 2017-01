Scandal la Mihai Viteazu: directorul liceului vs. primar

În comuna Mihai Viteazu, primarul şi directorul structurii de învăţământ sunt ca şoarecele şi pisica! Deşi ani întregi s-au înţeles şi nimic nu a tulburat până acum apele în comunitate, directorul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazu”, Dorina Cârtog, fiind de 24 de ani în şcoală, iar Gheorghe Grameni - de mai bine de 12 ani primar, situaţia a devenit tensionată de ceva vreme. Pe de o parte, directorul şcolii a povestit că primarul nu o mai vrea în fruntea liceului şi din cauza asta a oprit furnizarea apei la şcoala din Sinoe. „Nu ştiu de ce primarul se comportă aşa cu mine. Eu consider că nu am greşit cu nimic şi nu am făcut nimic care să-l deranjeze. Am fost ieri (luni - n.r.) în audienţă la el şi a zis că nu mă mai suportă. Dacă aş fi făcut ceva, n-aş mai fi vorbit acum. A făcut adrese la Inspectoratul Şcolar Judeţean că nu mai colaborează instituţiile (primăria şi şcoala), mă denigrează”, a declarat femeia, care spune că se simte „hărţuită” atât de primar, cât şi de câţiva angajaţi ai primăriei. „Nu avem apă la şcoala din Sinoe pentru că primarul scoate hidroforul din priză. Nu-mi dă vidanja să vidanjez fosa septică, nu plăteşte cadrele didactice etc. Spune că va face asta după ce plec eu”, a declarat directorul liceului. Întrebat despre această situaţie, primarul a explicat, raţional, că neînţelegerile dintre el şi directoare sunt mai vechi şi au pornit după ce şefa unităţii şcolare nu a vrut să-i permită directorului Căminului Cultural din Sinoe, de care este legată şcoala, să ia furtunul şi să ude spaţiul verde din instituţie, pe considerentul că directorul este angajat al primăriei şi nu vrea să dea nimic autorităţii locale. Conflictul nu va afecta însă activitatea şcolii. Primarul îi asigură atât pe cei 300 de copii, cât şi pe cadrele didactice care predau în unitate că vor avea apă la început de şcoală şi nicidecum nu va fi oprită, pentru că nu vrea ca elevii să aibă de suferit de pe urma conflictului cu Dorina Cârtog. „Directoarea trebuie să înţeleagă că nici şcoala nu este a ei, nici primăria nu este a mea. Sunt instituţii publice, în interesul cetăţeanului. Ea se laudă că este susţinută politic şi nu ar putea să părăsească funcţia pe care o deţine. Însă directorii de şcoală nu sunt numiţi politic, pentru că, dacă ar fi fost aşa, o dădeam afară de 13 ani, de când sunt în fruntea administraţiei locale”, a declarat primarul din Mihai Viteazu. Totuşi, directoarea liceului spune că a găsit o soluţie pentru ca în şcoala din Sinoe să fie apă potabilă fără ajutorul primăriei şi va începe forarea unui puţ (?!).