Scandal la Năvodari! Curte bombardată cu pietre!

Polițiștii din Năvodari cercetează un tânăr de 27 de ani, acuzat că în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 3.00, a atacat cu pietre o gospodărie situată pe strada Stadionului din localitate, lovind un autoturism. Oamenii care locuiesc în curtea bombardată spun că în spatele incidentului s-ar afla mai mulți indivizi din Năvodari care îi terorizează pentru că au refuzat să le plătească taxă de protecție. "Ne-au pândit, au așteptat să vadă luminile stinse și au acționat. Una dintre pietre mi-a spart luneta mașinii", a declarat, pentru Neptun TV, Vasile Iordache, proprietarul autoturismului avariat. "Am auzit zgomotele, am ieșit din casă, am văzut ce s-a întâmplat și l-am anunțat pe fratele meu", a relatat sora acestuia.

DOSAR PENTRU DISTRUGERE Oamenii spun că l-au văzut pe unul dintre autori, tânărul de 27 de ani care a intrat în vizorul polițiștilor, în timp ce pleca din fața gospodăriei lor. "Mi-a fost teamă, așa că am rămas în casă. Am mers imediat la fereastră și l-am văzut pe individ în stradă, îmbrăcat cu un trening gri, cu gluga trasă pe cap", a povestit, pentru Neptun TV, Zenovia Iordache, mama păgubitului. Familia Iordache a depus o plângere la Poliție. Oamenii legii l-au chemat la audieri pe suspectul de 27 de ani. Potrivit unor surse judiciare, acesta a negat acuzațiile ce îi sunt aduse. "Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, urmând ca la finalul cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun", a declarat Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.