Scandal la porţile silozurilor din port

Pentru că este sezonul predării cerealelor, TIR-urile creează ambuteiaje la Poarta 5 a portului şi, de o săptămînă, reprezentanţii serviciului de securitate portuară şi cei ai Poliţiei Port încearcă să restabilească ordinea în zonă. Şoferii îi acuză pe poliţişti că, în schimbul unor sume de bani, îi trec peste rînd pe unii conducători de TIR. În replică, cei care asigură ordinea spun că şoferii provoacă mereu scandaluri şi sar la bătaie.

Sute de TIR-uri blochează zilnic circulaţia în Portul Constanţa, pe drumul care face legătura între Poarta de acces nr. 5, pe unde acestea au voie să intre, şi silozurile de la Agroexport. Situaţia durează de o săptămînă şi cu siguranţă nu se va rezolva prea curînd. Potrivit directorului Departamentului Exploatare, Securitate şi Siguranţă Portuară din cadrul Aministraţiei Porturilor Maritime Constanţa (APMC), Ioan Bălan, primul ambuteiaj s-a produs pe 7 septembrie, cînd aprox. 300 de maşini de mare tonaj aşteptau să predea cereale la silozurile din port. „Este perioada cînd se predă grîul şi floarea soarelui. Aşa se întîmplă în fiecare an. Pentru a fluidiza traficul rutier în zona silozuri – Poarta 5, am intervenit cu reprezentanţi ai serviciului de securitate portuară, susţinuţi bineînţeles şi de reprezentanţi ai Poliţiei Port”, a declarat Ioan Bălan. De la acea dată şi pînă în prezent, lucrătorii Poliţiei Port sînt tot timpul prezenţi pentru a dirija maşinile care circulă în zonă şi pentru a se asigura că şoferii care aşteaptă să predea cerealele stau disciplinaţi la coadă.

Şoferi nemulţumiţi

Conducătorii auto care vin să predea grîu sau floarea soarelui la silozuri sînt nemulţumiţi total de modul de organizare. „Eu am venit cu seminţe de floare de la Pietreni. Sînt aici de aseară, de la ora 21.00, iar acum este ora 14.00 şi încă nu am ajuns să descarc. Este cumplit. Se ştia doar că începe sezonul cerealelor şi cred că se puteau organiza într-un fel sau altul. Nu ştiu, să mai angajeze personal pentru zilele astea, ceva, orice”, s-au plîns şoferi. Mai mult, unii conducători auto susţin că pe timpul nopţii, poliţiştii care dirijează traficul, fac diverse „favoruri” TIR-iştilor. „Noaptea, cei care sînt aici aduc maşini în faţă, peste rînd şi asta contra cost, fireşte. În noaptea de 11 spre 12 septembrie am vazut cu ochii mei. Iar noi ceilalţi stăm ca proştii şi aşteptăm”, a declarat un şofer indignat.

Poliţiştii intervin în scandalurile dintre şoferi

Şeful Poliţiei Port Constanţa, Remulus Lăzăroaia a declarat că suspiciunile şoferilor nu sînt întemeiate. „Este adevărat că se scot maşini din coloană şi, însoţite de maşinile noastre, sînt duse la poarta silozurilor, dar asta pentru că silozurile nu lucrează la fel. Mai exact, silozul nr. 1, care operează şi mai încet, are un proprietar, iar celelalte două un altul. Normal că TIR-urile care aşteptau pentru silozurile 2 şi 3 erau scoase din coloană şi conduse să descarce pentru că muncitorii aceia stăteau degeaba, aşteptînd maşini”, a explicat Lăzăroaia. Acesta a adăugat că oamenii pe care îi are în subordine au intervenit de mai multe ori pentru a aplana conflictele dinre şoferi. „Am avut situaţii cînd şoferii au spus că aşteaptă la silozurile 2 şi 3, au fost scoşi din coloană, iar cînd au ajuns în faţă au încercat să intre la silozul nr. 1 pe sensul de ieşire. Atunci, alţii au sărit cu bîte şi a început cearta, însă oamenii mei au intervenit şi i-au liniştit”, a precizat Remulus Lăzăroaia. Şeful Poliţiei Port a spus că totuşi va verifica exact care dintre lucrătorii săi au fost de serviciu în noaptea precizată de şoferii de TIR şi va face cercetări în acest sens.