Scandal la Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazul”

20:59:55 / 12 Iunie 2014

De ras!!

Intr-adevar situatia este de ras, eu rad amar de mizeriile pe care le fac anumite profesoare din aceasta scoala si pe care trebuie sa le suport eu din pacate. Unele. Prima este Preda Alina, careia i se dau ore in plus desi are mai putine rezultate decat mine, care in fiecare an din egoism vrea clasele de intensiv numai pentru ea si isi aduna cei mai buni elevi, care minte ca elevi care nu sunt ai ei au avut rezultate la concursuri, care face proiecte in detrimentul colegei, numai pentru ea si elevii ei, apoi este Mirela Rosioru, profesor de istorie care minte pe site-ul scolii, este directoarea adjuncta care are pretentii sa vina in inspectii la profesori si sa i se dea proiecte de lectie in limba romana, desi proiectele mele se fac in germana, dar ea nici limba romana nu o stapaneste din moment ce se exprima cu termenii "englejii" sau "servici". Apoi mai este fosta directoare Mincu Mariela, de o rautate infernala, care tot timpul unelteste sa faca rau, la fel pentru a isi elimina concurenta, din ambitie si invidie, mai este Badea C. care are numai pretentii desi dumneaei are doar definitivatul ca grad didactic, barfeste pe toata lumea si, la fel unelteste, despre noua directoare nu mai am cuvinte... Repet, nu se pune problema de a pleca, peste tot este la fel probabil...