Scandal la UMC! Cum răspunde prorectorul Cornel Panait!

21:28:26 / 10 Martie 2016

curiozitate

pe ce pariem ca daca panait nu se alege. nu mai vin nici banii de la nigerieni ? de ce nu verifica nimeni abilitat contractele facute la ordinul lui panait prin universitate sau fundatii si fondurile care au fost cheltuite ? e adevarat ca si la concursurile de angajare de anul trecut s-a lasat cu scandal, pentru ca au fost anulate deoarece n-a iesit cine trebuie ? de ce la toate angajarile e nevoie de ok de la panait ? juristul ala bugetar care e bagat la interval cine e, ce scoala are si mai ales cu cati bani il plateste panait si din ce surse ? in functie de ce criteriii de performanta sunt platiti angajatii lui panait, altul decat slugarnicia neconditionata si totala fata de acesta si din ce surse ? daca e manager asa de capabil panait, de ce nu-si face universitate privata ca a lui papari , ca avere are ? daca e un asa de succes patron in timpul liber, milionar in euro, de ce e interesat ca sa lucreze si ca bugetar, fie el si de lux ? de ce nici el si nici amgajatii lui, ca ai statului in mod sigur nu sunt decat cu numele, nu depun declaratii de avere/venituri/interese ? de cand autonomia universitara inseamna ca statul e obligat sa-ti dea patrimoniu si fonduri pentru ca tu, impreuna cu gruparea ta construita in timp si cu migala, sa faci ce vrei cu ele, pentru a va imbogati fara just temei, neavand nicio urma de jena ? sa fie oare de vina tocmai faptul ca nu va deranjeaza nimeni ?