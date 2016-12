Scandal! Matematicienii contrazic 40.000 de părinți nemulțumiți de Evaluare

Scandalul subiectului controversat de la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale continuă! Câțiva părinți, alături de copii, s-au strâns joi dimineață la Ministerul Educației, nemulțumiți de punctul 6, subiectul I, de la proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale, despre care ei spun că a fost unul neclar și a încurcat elevii. Aceștia au inițiat o petiție ce a adunat în scurt timp aproape 40.000 de semnături. Totuși, Ministerul Educației și Societatea de Științe Matematice din România au precizat că nu este vorba de nicio ambiguitate, subiectul fiind formular clar. Drept urmare, baremul nu se va schimba!

Scandalul subiectului controversat de la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale (EN) continuă! Câțiva părinți, alături de copii, s-au strâns joi dimineață la Ministerul Educației, nemulțumiți de punctul 6, subiectul I, de la proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale, despre care ei spun că a fost unul neclar și a încurcat elevii. Cei strânși în fața Ministerului Educației au cerut ca elevii să nu fie depunctați, tocmai din cauza neclarității subiectului, ba chiar au solicitat eliminarea subiectului din barem. ”Depunem o petiție la Consiliul Național de Evaluare și Examinare pentru situația creată la examen, și anume că la punctul 6 a fost un subiect interpretabil. Solicităm validarea răspunsului 8 pe lângă răspunsul 3 din barem. Cerința a fost formulată, dar legenda este interpretabilă”, a declarat Filiana Tudor, unul dintre părinți, joi dimineață. În doar 24 de ore, petiția online a fost semnată de aproape 40.000 de părinți și susținători ai cauzei. Dacă exercițiul 6 al subiectului I de 5 puncte li s-a părut părinților mult prea greu pentru nivelul elevilor de clasa a VIII-a, cu toate că legenda graficului era prezentă și unii copii de clase inferioare au deslușit cu ușurință misterul axelor, alte exerciții, extrem de ușoare pentru un elev de clasa a VIII-a, din cadrul aceluiași subiect I nu i-au nemulțumit pe semnatarii petiției.

CE SPUNE PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE MATEMATICE

Referitor la neclaritățile pe care le acuză părinții, președintele Societății de Științe Matematice, Radu Gologan, a respins ipoteza conform căreia ar exista o ambiguitate la itemul 6 de la subiectul numărul 1 al probei scrise de Matematică din cadrul EN. ”Relativ la punctul 6 al primei părți din subiectul Matematică - EN, mă pronunț fără echivoc, dar conștient de competența matematică: nu există nicio ambiguitate. Pentru astfel de diagrame, absolut întotdeauna nu se pune problema notării axelor cu Ox și Oy. Aici este foarte clar pe ce axă sunt notele: de la 1 la 10, iar legenda este clară: număr de elevi. Este, după părerea mea, cazul ca părinții subiectivi și, sigur, supărați, dar fără competențe matematice, să înceteze a mai agresa actul didactic și de evaluare, umilind astfel munca majorității dascălilor, dedicați școlii”, a declarat matematicianul.

PETIȚIA, LA MINISTERUL EDUCAȚIEI

Părinții nemulțumiți au fost primiți la discuții de un secretar de stat din cadrul ministerului, asta chiar dacă, încă de miercuri, instituția și-a anunțat punctul de vedere legat de controversele de la examenul de Matematică. În opinia ministerului, punctul care a dus la discuții este complet formulat, enunţul este clar, fără ambiguităţi şi permite un singur răspuns corect. „Acesta conţine toate elementele necesare unui răspuns corect şi se referă la o diagramă care a mai fost prezentată în subiectele formulate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Tipul de diagramă în discuţie este inclus în modelul de subiect pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, anul şcolar 2014-2015”, precizează Ministerul Educației într-un comunicat. După ce au fost primiți la minister, părinții nemulțumiți au aflat și răspunsul la petiția lor din partea secretarului de stat, Monica Anisie: baremul nu se va modifica! „Aceștia reclamau nu atât greșeala din baremul de notare, adică nu și-ar fi dorit neapărat să schimbăm baremul și să spunem că este corect să luăm în calcul și o altă variantă de răspuns, ci ar fi dorit să anulăm acest item pentru că au greșit copiii lor, care au dat ca răspuns rezultatul 8 în loc de 3. Specialiștii din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE) au discutat cu dumnealor (...) și le-au prezentat faptul că modelul pe care CNEE l-a postat de un an pe edu.ro conține aceeași întrebare, numai că, în loc să le ceară numărul de elevi care au obținut nota 9, anul acesta la EN le-au cerut numărul de elevi care au obținut nota 5”, a explicat Anisie. Rezultatele de la EN se afișează vineri, 1 iulie, iar contestaţiile se depun în aceeaşi zi, între orele 16.00 și 20.00, urmând ca rezultatele finale să fie afişate în 5 iulie, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei. Cel mai probabil, în acest an, profesorii corectori vor avea mai mult de muncă, ținând cont de dezbaterile create pe baza subiectului de la Matematică. Reamintim că, din acest an, corectura lucrărilor s-a făcut încrucișat, în alte județe.