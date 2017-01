Scandal monstru pe tema amenajării promenadei Năvodari

17:00:35 / 25 August 2014

BRAVO MATEI!

Sunt de acord si sustin investitia.De ce sa nu fie o promenada mai frumoasa ca la Mamaia?Sa fie un pic de concurenta.Stati linistiti ca in vecinatatea rafinariei nu are nimeni de gand sa faca hoteluri ca nu e priveliste.Mamaia a fost asezata in aceasta locatie cat mai departe de Midia.Cat despre cel cu infarctul sau arabul sa ne lase in pace nu ei conduc un oras care are nevoie de investiti