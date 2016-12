Scandal monstru provocat de Tribun

Scene desprinse parcă din război, ieri, în faţa sediului PRM Bucureşti. O nouă tentativă a unui executor judecătoresc şi a mai multor poliţişti şi jandarmi veniţi pentru a evacua clădirea PRM-iştilor din strada Emile Zola s-a transformat într-un scandal monstru. Când executorul judecătoresc Paula Daniela Şomăldoc i-a rugat pe cei de la PRM să părăsească sediul, scandalul a luat amploare. Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, consideră că evacuarea este un abuz pentru că el spune că nu există o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei în procesul pe care îl are cu moştenitorul clădirii. El a împărţit injurii în stânga şi în dreapta, dar mai ales la adresa Paulei Daniela Şomăldoc. \"Nu dai tu presa afară, analfabeto! Aici e sala unde se ţin conferinţele de presă. Uite ce fac cu hârtiile tale, infractoareo, marş afară de aici!\", i s-a adresat Vadim Tudor. Liderul PRM a stropit-o cu apă pe femeie, a continuat să o jignească şi a ameninţat-o că o dă în judecată. \"Cine eşti tu fă, proasto, eu am făcut legi în ţara asta! Pitica dracului, pitică nenorocită, uită-te în oglindă. (...) Taci dracu din gură, căţea turbată, vită încălţată! Faci tu ordine în partidul meu?\", şi-a continuat atacul furibund şeful PRM. El acuză, din nou, că în spatele evacuării se află Traian Băsescu. \"Ţara e condusă de mafioţi, Băsescu şi amantele lui. (...) Nu plec de aici nici mort, apăr ideea de dreptate, mă bat pentru românii mei, Vadim Tudor nu cedează, e ca o stâncă în faţa mafiei\", a mai spus eurodeputatul. Surse din conducerea Regiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) au susţinut că, potrivit contractului încheiat cu PRM, închirierea s-a făcut doar pe o perioadă de un an, iar titularul nu avea voie să subînchirieze ori să schimbe destinaţia imobilului. Evacuarea s-a lăsat şi cu victime colaterale. Generalul Marcu Tudor, fratele preşedintelui PRM, a fost transportat de urgenţă, la Spitalul Militar Central, din cauza unor probleme cu inima.