Scandal pe lacul Zarguzon

„M-A ÎNŞELAT” Scandal monstru ieri pe malul lacului Zarguzon, din judeţul Constanţa, după ce un om de afaceri din Călăraşi a vrut să intre în clădirea administrativă pentru a-i cere socoteală asociatului său, pe care îl acuză că l-ar fi înşelat. În încercarea de a ajunge să discute cu partenerul său de afaceri, Stelian Alexandru s-a îmbrâncit cu unul dintre angajaţii acestuia, care i-a blocat drumul. Cei doi au fost potoliţi de martorii care au intervenit pentru a pune capăt incidentului. Alexandru susţine că ar fi fost păcălit de concesionarul lacului Zarguzon. El povesteşte că anul trecut, în luna martie, a încheiat un contract cu Gheorghe Cristea. “Gheorghe Cristea, concesionarul, punea balta, eu aduceam peştele. Ar fi urmat să recoltăm împreună peştele şi să împărţim profitul. Asta a fost înţelegerea noastră, dar el m-a înşelat. Eu am două pepiniere în judeţul Călăraşi şi de acolo am adus puietul cu care am populat lacul. Investiţia mea se ridică la 12 miliarde de lei vechi. În toată vara anului trecut am furajat, iar în toamnă am început recoltarea peştelui, aşa cum stabilisem prin contractul semnat. După câteva zile, însă, când a văzut cât peşte scoatem, s-a hotărât să intervină şi să mă dea afară de pe lac. Asta în condiţiile în care eu aveam exclusivitate în ceea ce priveşte pescuitul industrial acolo”, a declarat Stelian Alexandru. Bărbatul susţine că partenerul său de afaceri ar fi apelat la forţă pentru a-l determina să renunţe. “A venit cu tot felul de bodyguarzi, care ne-au dat afară de pe lac, şi pe mine şi pe pescarii pe care îi angajasem. Ne-a gonit pur şi simplu, încălcând termenii contractului nostru şi a început el să recolteze peştele”, a mai spus Stelian Alexandru.

“ESTE UN ABUZ” Bărbatul susţine că şi autorităţile au jucat un rol important în întreaga poveste. “M-am adresat Poliţiei în legătură cu acest caz, dar lui nu-i pasă. Are o mulţime de relaţii în zonă şi face doar ce vrea el. Poliţiştii din Tuzla au venit şi mi-au confiscat mie sculele de pescuit. Le-am arătat documentele care îmi dau dreptul să recoltez peştele, mi-au dat dreptate, dar mi-au luat uneltele. Este un abuz săvârşit împotriva mea”, acuză omul de afaceri din Călăraşi. Acesta susţine că atât el cât şi angajaţii săi ar fi fost agresaţi. “Salariaţii concesionarului ne-au lovit ca să ne dea afară de acolo. Avem certificate medico-legale care atestă acest lucru”, a adăugat Stelian Alexandru. Avocatul afaceristului din Călăraşi estimează că valoarea peştelui care se află în prezent în lacul Zarguzon se ridică la 1.000.000 de euro. “După ce peştii cu care clientul meu a populat lacul au crescut, valoarea acestora atinge suma de 1.000.000 de euro. În loc să vină în sprijinul clientului meu, care are acte doveditoare, Poliţia din Tuzla l-a împiedicat să efectueze recoltarea peştelui, confiscându-i în mod abuziv uneltele de pescuit deţinute în mod legal. A fost depusă o plângere la Parchet împotriva lui Gheorghe Cristea pentru înşelăciune şi se va depune şi o reclamaţie faţă de reprezentanţii postului de poliţie Tuzla”, a declarat Sebastian Ghiţă, avocatul lui Stelian Alexandru.

VERIFICĂRI Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) au anunţat că, în cazul în care primesc o plângere referitoare la activitatea Poliţiei Tuzla, o anchetă internă va fi demarată. “Eu nu am cunoştinţă ca până în momentul de faţă să se fi înaintat o astfel de reclamaţie. Dacă acest lucru se va întâmpla, bineînţeles că se vor efectua toate verificările pentru elucidarea acestei probleme”, a declarat cms. şef Valentin Burlacu, şeful IPJ Constanţa. Gheorghe Cristea a refuzat să discute cu reprezentanţii mass-media despre acuzaţiile care i se aduc, iar telefonic nu a putut fi contactat.