Scandal pe pământ, la Oltina

Un agricultor din Oltina, Cristian Gheorghe, fost viceprimar al comunei, îl acuză pe primarul actual, Gheorghe Chirciu, că s-a implicat, personal, în distrugerea unei culturi de grâu pe unul din terenurile sale, pe care le are în arendă. „Primarul a dat ordin unui tractorist să-mi are terenul pe care era deja o cultură de grâu. Interesant este că primarul s-a implicat în favoarea firmei familiei lui, care are interes pentru acest teren. Oare de ce primarul s-a implicat în acest caz? Nu cumva este un abuz de funcţie?”, a spus Cristian Gheorghe. Referitor la aceste acuzaţii pe care i le aduce fostul viceprimar, primarul Chirciu afirmă că sunt total neacoperite, deoarece nu a dat nciun ordin de a se ara acel teren. „Suprafaţa în cauză aparţine unui cetăţean din comună, care, de mai multe ori, i-a pus în vedere lui Cristian Gheorghe să nu-i mai cultive terenul, inclusiv înainte ca acesta să fie însămânţat. Cum acest Cristian Gheorghe a trecut peste capul acestui propietar, cetăţeanul s-a adresat fermei agricole care aparţine fiicei mele, solicitându-i un tractor. De aici şi confuzia cu mine. Dar, repet, nu am nicio legătură. Diferendul este între Cristian Gheorghe şi propietarul terenului, care, acum, este extrem de furios pe fostul viceprimar”, a spus Gheroghe Chirciu. În replică, Cristian Gheorghe a adăugat că a continuat să cultive acel teren pentru că propietarul nu i s-a adresat cu o cerere scrisă. „Cine îmi acoperă acum pagubele pentru cultura distrusă?”, a subliniat Cristian Gheorghe.