Scandal pe tema Codului Penal

MODIFICARE CRITICATĂ Un nou motiv de isterie naţională. Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege prin care preşedintele şi parlamentarii sunt scoşi din categoria funcţionarilor publici prevăzută în Codul Penal. Este vorba despre proiectul de Lege pentru abrogarea unor puncte din articolul 74 din Codul Penal. Potrivit deciziei, preşedintele şi parlamentarii ies de sub incidenţa Codului Penal în ce priveşte conflictul de interese, definit drept „fapta funcţionarului public care îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă sau pentru o altă persoană”. Practic, în urma modificărilor, deputaţii şi senatorii au voie, de acum încolo, să angajeze pe cine vor la cabinetele lor parlamentare. Însă, la fel ca-n alte situaţii, Băsescu şi compania „au încălzit opinia publică internă şi internaţională”, spunând că, prin aceste modificări, parlamentarii îşi creează şi mai multă putere, fugind de răspunderea penală. În această idee, preşedintele a declarat, marţi, că va retrimite Parlamentului legea, el menţionând că „nu putem confunda Preşedinţia şi Parlamentul cu un butic din Gara de Nord”. Şeful statului a arătat că modificările la Codul Penal sunt „dramatice şi dărâmă zece ani de muncă şi activitate a instituţiilor anticorupţie”. Băsescu a spus că preşedintele este un înalt funcţionar ales, care este la dispoziţia serviciului public, la fel cum un parlamentar este parte fundamentală a statului. Preşedintele a mai turnat gaz pe foc declarând că majoritatea parlamentară USL continuă lovitura de stat începută în vara anului 2012. La câteva ore distanţă, europarlamentarul PDL Monica Macovei prelua ideea fostului şef şi îşi exprima nemulţumirea faţă de noile modificări la Codul Penal. Ea a spus că solicită conducerii partidului sancţionarea deputaţilor democrat-liberali care au votat pentru modificarea Codului. „Modificarea infracţiunii de conflict de interese este o lovitură dată anticorupţiei”, a adăugat europarlamentarul. La fel de inflamate de noile modificări au fost şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Consiliul Superior al Magistraturii şi Agenţia Naţională de Integritate (ANI), care au avertizat că parlamentarii trimişi în judecată pentru fapte de corupţie sau asimilate acestei infracţiuni ar putea să fie achitaţi, iar cei aflaţi în detenţie, prin condamnări definitive, ar putea fi puşi în libertate. De asemenea, reprezentanţii SUA, Olandei şi ai Comisiei Europene nu au văzut cu ochi buni modificările Codului, spunând că „oficialii de orice fel trebuie să se supună regulilor referitoare la corupţie şi conflict de interese”.

PRECIZĂRI De partea cealaltă, reprezentanţii USL au încercat să liniştească apele, spunând că „s-a făcut din ţânţar armăsar”. Asta pentru că, a spus preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, „modificarea Codului Penal nu îi face pe parlamentari imuni în faţa organelor judiciare şi nu îi protejează de ANI şi DNA”. „Parlamentarii pot fi cercetaţi în continuare pentru fapte de corupţie, conflict de interese sau incompatibilităţi. Ceea ce se întâmplă în ultimele zile este o amplă campanie de dezinformare. Atât DNA, cât şi ANI funcţionează pe baza unor legi proprii, iar acele legi nu au fost modificate. Mai mult, ANI nu are nicio competenţă în sfera penală, deci nu are cum să fie afectată de vreo modificare a Codului Penal”, a spus Zgonea. El a menţionat că, pur şi simplu, Codul Penal „a fost armonizat” cu Constituţia şi cu deciziile Curţii Constituţionale, care fac distincţie între parlamentari, ca reprezentanţi ai poporului, şi funcţionarii publici. La rândul său, preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a venit cu precizarea că „este absurd să trimiţi în penal pe cineva pentru că la cabinetul parlamentar şi-a angajat nevasta”. Liderul liberalilor a punctat faptul că este normal ca reprezentanţii Camerei Deputaţilor să informeze ambasadele asupra modificărilor pe care le-a operat la Codul Penal, pentru a se vedea că nu există niciun motiv de îngrijorare. În plus, Antonescu a adăugat că, dacă este cazul, unele modificări la Codul Penal adoptate de Camera Deputaţilor ar putea fi reparate. Pe de altă parte, când a venit vorba de Băsescu, preşedintele Senatului a declarat că afirmaţiile şefului statului legate de modificările adoptate la Cameră şi „lovitura de stat” sunt isterii antiparlamentare. „Nimeni nu intenţionează să încalce legea ori să-i protejeze pe parlamentari”, a spus Antonescu. El a spus că, la fel ca-n alte cazuri, Băsescu şi ai lui au comunicat, în mod fals, opiniei publice interne şi internaţionale ideea că, prin modificările operate la Codul Penal, parlamentarii s-au scos în afara legii şi nu mai pot fi anchetaţi.