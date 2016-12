Scandal... pornografic la Primăria New York-ului

Candidatul la Primăria oraşului New York, Anthony Weiner, a recunoscut, marţi, că a trimis mesaje şi fotografii cu caracter pornografic unei femei în vârstă de 22 de ani, la un an după ce a demisionat din Congres din motive similare. Potrivit site-ului de internet The Dirty, Weiner, în vârstă de 48 de ani, a folosit numele Carlos Danger pentru a contacta, în 2012, o tânără pe Facebook. După stabilirea contactului, el i-a trimis mesaje similare celor care l-au constrâns să părăsească scena politică în 2011. În perioada respectivă, Anthony Weiner a recunoscut că a trimis din greşeală, pe Twitter, o fotgrafie cu slipul său bombat în prim-plan. Aceasta îi era destinată unei studente pe care el o urmărea pe reţeaua socială şi pe care nu o întâlnise niciodată. Într-un comunicat, fostul membru al Camerei Reprezentanţilor din Congres a recunoscut marţi că acuzaţiile lansate de The Dirty sunt fondate. El a explicat însă că aceste fapte erau acoperite de confesiunile sale din urmă cu doi ani. „Am spus că vor apărea noi mesaje şi noi fotografii şi aceasta s-a întâmplat astăzi. Unele dintre elementele care au fost publicate astăzi sunt veridice, altele nu. Este evident că ceea ce am făcut este rău. Acest fel de comportament aparţine trecutului. Mi-am prezentat scuze faţă de soţie şi îi sunt recunoscător că a fost alături de mine şi că m-a iertat”, a adăugat el.

Potrivit unui sondaj publicat săptămâna trecută, Anthony Weiner se află pe primul loc pentru învestitura democrată în cursa pentru Primăria oraşului New York.