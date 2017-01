Scandal rasist în Israel

Refuzul organizaţiei Magen David Adom, echivalentul Crucii Roşii în Israel, de a accepta sângele donat de o deputată de culoare de origine etiopiană, Pnina Tamano-Shata, a provocat, miercuri, un scandal în Israel. Deputata a vrut să doneze sânge cu ocazia unei campanii a Magen David Adom în incinta Parlamentului, la Ierusalim. Dar o reprezentantă a acestui organism, filmată şi înregistrată de o cameră video, i-a explicat că, ”potrivit directivelor Ministerului Sănătăţii, nu este posibil să se accepte sânge de origine evreiască etiopiană”. Potrivit presei, Ministerul Sănătăţii apreciază că sângele evreilor de origine etiopiană, care nu sunt născuţi în Israel, este susceptibil să propage boli precum SIDA. Deputata a criticat, într-un interviu acordat postului de televiziune privat Canal 10, acest ”afront împotriva unei întregi comunităţi din cauza culorii pielii”. ”Am 32 de ani, am ajuns la vârsta de trei ani în Israel, mi-am efectuat serviciul militar şi am doi copii, nu există niciun motiv pentru a mă trata în acest fel”, s-a indignat ea. Ea a amintit că în urmă cu 16 ani a avut loc o mare manifestaţie a comunităţii evreieşti etiopiene la Ierusalim, în momentul în care autorităţile sanitare se debarasau, fără a-l folosi, de sângele donat de membrii acestei comunităţi. ”De atunci, când eu însămi am manifestat, nu s-a schimbat nimic”, a declarat ea.

În urma consultărilor, responsabilii Magen David Adom au declarat că sunt pregătiţi să accepte sângele deputatei, dar că acesta va fi congelat şi nu va fi utilizat, a precizat site-ul de Internet Ynet. Alertat, premierul Benjamin Netanyahu a sunat-o pe parlamentara membră a Yesh Atid, un partid de centru din cadrul coaliţiei, pentru a-şi exprima... admiraţia şi a declarat că va cere examinarea directivelor aflate la originea acestui caz. În total, peste 100.000 de evrei etiopieni au imigrat în Israel în ultimii 30 de ani, în special în timpul operaţiunilor Moise şi Solomon, din 1984 şi 1991. În prezent, peste 120.000 de evrei etiopieni, dintre care 80.000 născuţi în Africa, trăiesc în Israel, unde sunt victimele discriminării.