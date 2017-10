Scandal sexual! Vezi cui a făcut avansuri celebrul producător Weinstein!

Hollywood-ul se confruntă cu un nou scandal sexual. Tot mai multe nume celebre îl acuză pe unul dintre cei mai mari producători de filme ai lumii de hărţuire sexuală. Printre cele care îl acuză se numără Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow sau Rosanna Arquette. „Am avut o experienţă urâtă cu Harvey Weinstein în tinereţea mea. Ca urmare a acesteia am ales să nu mai lucrez cu el vreodată şi i-am avertizat şi pe alţii asupra acestui lucru. Un astfel de comportament la adresa femeilor din orice domeniu şi orice ţară este inacceptabil”, a declarat pentru The New York Times, Angelina Jolie.

Actriţa Gwyneth Paltrow îşi aminteşte și ea că Harvey Weinstein a chemat-o în camera lui de hotel când juca în ecranizarea cu acelaşi nume după romanul Emma de Jane Austen. Acesta a pus mâinile pe ea şi i-a cerut să meargă cu el în dormitor pentru un masaj. „Eram un copil. Semnasem. Am fost îngrozită. Credeam că o să mă concedieze”, povesteşte ea. Paltrow spune că i-a refuzat avansurile şi i-a spus totul lui Brad Pitt care pe atunci îi era iubit. El l-ar fi înfruntat pe Harvey Weinstein căruia i-a cerut să nu se mai apropie niciodată de ea.

Prin experienţe similare au trecut şi Mira Sorvino şi Rosanna Arquette, care se plâng că refuzul avansurilor a fost urmat de probleme în a găsi de lucru în cetatea filmului. În sprijinul acestor mărturisiri, presa americană publică o înregistre audio, din 2015, în care celebrul producător recunoaşte că a pipăit o actriţă.

Trei actriţe îl acuză pe Harvey Weinstein că le-a violat. Alte 13 - că le-a hărţuit sexual sau că le-a făcut avansuri. În spatele lor, au făcut front comun şi alte nume mari de la Hollywood, precum Meryl Streep, Kate Winslet și Judi Dench care se declară îngrozite de aceste dezvăluiri şi le laudă pe cele care au avut curajul să facă aceste mărturisiri. Spun însă că, deşi au lucrat cu producătorul, nu au ştiut nimic. Harvey Weinstein ar fi reuşit să muşamalizeze astfel de dezvăluiri ani la rând, uneori cu complicitatea altor vedete. În 2004, Matt Damon și Russell Crowe și-ar fi folosit influența pentru a bloca dezvălurile despre abuzurile sexuale ale cofondatorului Miramax.