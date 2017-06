Scandal uriaș la Primăria Capitalei. Un poliţist a fost lovit

A fost ședință cu țipete la Primăria Capitalei. Mai mulți cetățeni au intrat cu forța în sala de ședințe. Scandalul a pornit de la faptul că anumiți participanți la ședință nu s-au regăsit pe lista oficială. Oamenii au forțat ușile și bariera făcută de polițiști, fiind nemulțumiți că nu li s-a permis accesul de la început. S-a iscat un scandal între ei și polițiștii locali, în urma căruia un poliţist a fost lovit cu un corp contondent și a fost solicitată o ambulanță la fața locului.

Ședința a fost suspendată pentru moment. „În sală erau 30 de cetăţeni care au solicitat în scris să aibă acces la şedinţa de Consiliu. Au mai venit 20 de persoane care au forţat intrarea, în frunte cu consilierii USR. Au pătruns ilegal peste noi", a declarat Gabriela Firea, primarul general, la Antena 3.

"Imediat după ce ordinea de zi a fost făcută publică, am depus o cerere pentru a participa la această ședință, ca orice cetățean. În urmă cu două zile am mai depus o cerere, după ce am verificat în amănunt ce conținea ordinea de zi, solicitând să iau cuvântul pentru a aduce niște amendamente la proiectul privind rastelele pentru biciclete. Am venit aici, la ora 11,45, erau deja aproximativ patru persoane cărora li s-a spus că nu li se permite accesul în sală. Nu s-a justificat în vreun fel. Am întrebat dacă pot să intru și mi s-a spus că nu există nicio listă, dar că locurile sunt ocupate", a declarat reprezentantul Asociației OPTAR, Marian Ivan.

El a adăugat că reprezentanții poliției locale de la intrarea în Primărie nu aveau nicio listă de acces.

"Între timp au venit mulți alți cetățeni, solicitând accesul. Polițistul insista că el nu ne interzice accesul în sala de ședințe. Noi îi explicam că e o ședință publică și atâta timp cât nu există o listă cu persoane care au intrat, iar noi știam că sunt 41 de locuri dedicate cetățenilor, să ne ia actul de identitate, să ne permită accesul. După aproape o oră de negocieri în care insista că nu sunt locuri libere, iar noi îi dădeam numărul de locuri libere din sală, cu poze, iar în condițiile în care el insista că nu ne interzice accesul, noi am intrat. De abia aici, în fața sălii de ședință, niște persoane în civil și vreo doi polițiști în uniformă ne-au bruscat. S-a blocat ușa, oamenii din sală doreau să iasă — moment în care s-a primit probabil vreun ordin să ni se permită accesul. Pe urmă am intrat în sală. În afară de îmbrâncelile a doi polițiști și un civil — nu au fost alte incidente", a spus el.

Marian Ivan a adăugat că el a îndeplinit, conform regulamentului, toate condițiile pentru a participa și că dorește să își exercite acest drept.