Scandal, zâmbete şi colinde la final de an

Colindele, discuţiile, dezbaterile, amendamentele, urările, înţepăturile, dar şi replicile acide au fost prezente din plin la ultima şedinţă de Consiliu Local (CL) din acest an de la Năvodari, care a avut loc joi. Ponderaţi, totuşi, consilierii locali nu au uitat din ce partide politice fac parte atunci când au fost supuse dezbaterii proiectele de hotărâre, chiar dacă au încercat să se abţină şi „să fie mai buni“ în preajma Crăciunului. Şedinţa a început cu stângul. Consilierul local liberal Marinela Dragnea a părăsit şedinţa după ce a înmânat fiecărui coleg de-al său hotărârea instanţei prin care şeful său pe linie de partid, şi ex-colegul din CL, Jean Paul Tucan, a câştigat procesul cu CL. Tucan a atacat în instanţă decizia CL de a-l fi exclus din Consiliu şi cere Consiliului să fie repus în funcţie şi să i se plătească drepturile băneşti corespunzătoare de la data adoptării hotărârii contestate până la data repunerii în funcţie. Indiferent de argumentele prezentate de avocatul CL, instanţa i-a dat câştig de cauză liberalului, decizia fiind definitivă şi irevocabilă. „Nu am primit încă decizia instanţei, dar sunt stupefiat că a câştigat pentru că el a lipsit de la cinci şedinţe consecutive fără a avea o motivare în acest sens. A lipsit şi de la şedinţe de CL şi de la cele de comisie. Treaba a mers foarte bine în oraş şi fără consilierul Tucan. Consiliul poate funcţiona şi cu jumătate plus unu dintre consilierii în funcţie. Nu îi ducem lipsa lui Tucan“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Primarul a mai spus că a declarat recurs şi va ataca hotărârea instanţei.

După ce, cu surle şi trâmbiţe, Marinela Dragnea a părăsit sala de şedinţe, consilierii locali au început să dezbată şi să aprobe proiectele de pe ordinea de zi, majoritatea dintre ele primind votul unanim al aleşilor locali prezenţi. Consilierii au fost de acord că trebuie să sprijine reabilitarea faţadelor blocurilor de locuinţe din Năvodari în următorii cinci ani, liberalul Florin Chelaru adăugând că prioritare vor fi blocurile de pe arterele principale. De asemenea, aleşii locali s-au pus de acord şi atunci când a venit vorba de o donaţie, constând într-o icoană, pe care administraţia locală să o facă Bisericii „Buna Vestire“ din localitate, sau atunci când s-a dezbătut proiectul completarea domeniului privat al oraşului cu stadionul din localitate. Câte două abţineri au înregistrat proiectele care au făcut referire la vânzarea Staţiei de Asfalt şi a terenului aferent, aici democrat liberalul Stere Sponte afirmând că este de părere că această vânzare nu ar trebui să fie făcută. După ce toate cele 27 de proiecte de pe ordinea de zi au trecut, primarul a mai făcut referire la alte nouă proiecte suplimentare care s-au regăsit pe masa consilierilor. Întâlnirea s-a încheiat în spiritul Crăciunului, cu colinde interpretate de mai multe grupuri venite să-i încânte pe aleşii locali.