Scandalagii cercetaţi în libertate

Cinci tineri reţinuţi în urma scandalului care a avut loc la începutul săptămânii trecute, în localitatea Culmea vor fi cercetaţi în stare de libertate. Ştefan, Vasile şi Gabriel Bazgan, Gabriel Cioinea, toţi din Culmea şi Ion Ursu, din Poarta Albă, au fost prezentaţi, sâmbăta trecută, magistraţilor Judecătoriei Constanţa cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii publice dar şi distrugere. În urma deliberărilor, judecătorii au dispus cercetarea acestora în stare de libertate. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că cei cinci au fost reţinuţi, vinerea trecută, în urma unor percheziţii efectuate în satul Culmea şi în comuna Poarta Albă de poliţiştii din Ovidiu, însoţiţi de lucrători ai Serviciului Ordine Publică şi cu sprijinul unei echipe tactice din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă.

FOCURI DE ARMĂ Conform anchetatorilor, săptămâna trecută, poliţiştii din Ovidiu au fost sesizaţi prin 112 că, în apropiere de staţia CF Poarta Albă, între agenţii firmei Save and Self Security care asigură paza transporturilor CFR, pe ruta Năvodari - Poarta Albă, şi doi tineri a izbucnit un conflict spontan. Anchetatorii au stabilit că, după un schimb dur de replici cu agenţii, cei doi tineri s-au urcat în maşinile lor şi au plecat spre localitatea Culmea. Agenţii firmei de pază şi protecţie Save and Self Security i-au urmărit şi au reuşit să îi oprească în apropierea Grupului Social Culmea. În momentul în care au vrut să îi reţină pe cei doi, din curţile caselor din apropiere au ieşit mai mulţi bărbaţi înarmaţi cu bâte şi furci care le-au luat apărarea fugarilor. Atacaţi, agenţii de pază au fost nevoiţi să facă uz de armamentul din dotare pentru a se apăra. În urma acestui conflict, Gabriel Bazgan şi Ion Ursu, cei doi tineri urmăriţi de agenţii de pază, au ajuns în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa cu răni în zona capului, provocate prin împuşcare.