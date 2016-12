Scandalagiu înarmat cu un cuţit şi un satâr

Mai multe persoane au trecut prin clipe de groază, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce un bărbat i-a ameninţat cu un cuţit într-un mijloc de transport în comun, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în autobuzul 42, iar coşmarul călătorilor a luat sfârşit la intersecţia străzii Mihai Viteazul cu bulevardul Ferdinand, din Constanţa. Cel care i-a salvat pe constănţeni a fost un jandarm, care asigura paza şi protecţia instituţională la Consulatul General al Federaţiei Ruse din Municipiul Constanţa. „Între liceul Tomis şi Spitalul Mare, acest bărbat se împingea în toată lumea care se afla în autobuz. La un moment dat a venit în spate, unde ne aflam eu şi un cuplu. A început să înjure, iar eu l-am rugat să înceteze, moment în care a dus mâna la spate. La staţia de la Capitol eu am vrut să cobor, iar călătorii care se aflau în spatele individului mi-au spus să am grijă că are un cuţit. Atunci l-am imobilizat, însă el a tot încercat să ducă mâna la spate, la blugi. I-am rugat pe cei din autobuz să sune la 112, iar după 200 de metri am văzut un jandarm şi am ţipat la şofer să oprească”, a declarat călătorul care l-a imobilizat pe agresorul din autobuz. Jandarmul care a observat că mai multe persoane băteau cu palmele în geam şi îi făceau semne disperate de ajutor este plt. maj. Gabriel Tănase. El a alergat spre autobuzul oprit şi s-a îndreptat către ultima uşă, unde se afla suspectul. Jandarmul a solicitat prin staţie sprijinul colegilor săi, care au ajuns imediat în zonă.

Oamenii legii au aflat de la călători că bărbatul s-a urcat de la staţia „Dacia” şi a făcut scandal tot drumul. Fiind într-o stare avansată de ebrietate, când a observat că unul dintre călători nu îi acordă suficientă atenţie a început să îl înjure, însă acesta a reuşit să îl imobilizeze. Suspectul a fost identificat ca fiind Behan Apas, de 36 de ani, din Constanţa. În urma unei percheziţii corporale, oamenii legii au descoperit asupra lui un cuţit cu lama de 17 centimetri şi un satâr cu lama de 13 centimetri. În momentul în care a fost luat la întrebări, Apas nu a recunoscut că a făcut scandal în autobuz şi a spus că avea asupra sa cuţitul şi satârul deoarece venea de la un grătar. Jandarmii au întocmit pe numele suspectului actele premergătoare începerii urmăririi penale şi au predat cazul lucrătorilor Secţiei 3 Poliţie Constanţa care i-au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice prin ameninţări dar şi pentru portul şi folosirea fără drept de obiecte periculoase în mijloacele de transport în comun.