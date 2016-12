Scandalagiu obligat de instanţă să urmeze cursuri pentru stăpânirea furiei

Obsesia pentru fosta soţie i-a adus unui bărbat de 34 ani, din Cumpăna, o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind acuzat de ameninţare, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere. Nurgivan Aptula a primit, vineri, pedeapsa de la Judecătoria Constanţa, magistraţii impunându-i ca în perioada termenului de încercare de cinci ani, în care va fi sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, să urmeze un curs pentru stăpânirea furiei şi a violenţei. Sentinţa nu este definitivă. Conform anchetatorilor, Aptula a divorţat în urmă cu doi ani, însă nu s-a împăcat cu ideea şi a încercat în fel şi chip să o determine pe Mirela Aptula să se împace cu el. Întrucât nu a reuşit s-o înduplece, bărbatul a început să o terorizeze zilnic pe fosta soţie. În luna iulie, el a provocat mai multe scandaluri în faţa locuinţei din Cumpăna a Mirelei Aptula, pe care ar fi ameninţat-o atât verbal, cât şi prin bileţele pe care i le-a lăsat pe uşă. De fiecare dată, Aptula s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice, ba chiar a fost şi sancţionat contravenţional de poliţişti, însă nimic nu l-a oprit.

PUS ÎN LIBERTATE Ultimul scandal a avut loc pe 5 august. Oamenii legii spun că Nurgivan Aptula ar fi mers la domiciliul fostei soţii şi ar fi început să arunce cu pietre în geamurile apartamentului acesteia, situat la etajul 2 al unui bloc din Cumpăna. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi intrat apoi în imobil şi ar fi lovit cu pumnii şi cu picioarele uşa apartamentului în care femeia locuieşte, cerându-i acesteia să-l lase să intre. Când au auzit scandalul, vecinii au sunat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. Poliţiştii din Cumpăna s-au deplasat la locul incidentului şi l-au reţinut pe suspect, pentru audieri. Aceştia spun că bărbatul nu s-a sfiit să-i înjure şi să-i ameninţe în momentul în care au încercat să-l calmeze. Iniţial, Judecătoria Constanţa l-a lăsat liber pe Aptula, însă Tribunalul Constanţa l-a arestat preventiv. După ce magistraţii l-au condamnat la o pedeapsă cu suspendare, el a fost pus în libertate.