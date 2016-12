Scandalagiu trimis la cursuri pentru stăpânirea furiei

Nu a acceptat nici în ruptul capului ideea că soţia nu-l mai iubeşte şi că a divorţat pentru a scăpa de crizele lui de furie. A devenit obsedat de femeie şi, chiar şi după doi ani de la despărţirea oficială, Nurgivan Aptula, de 34 de ani, din Cumpăna, nu a vrut să renunţe la viaţa conjugală. Zi de zi, lună de lună, bărbatul a încercat în fel şi chip să o determine pe Mirela Aptula să se împace cu el. Pentru că nu a reuşit s-o înduplece, bărbatul a început să o terorizeze. „Asediul” a pornit în luna iulie 2013. Bărbatul a provocat mai multe scandaluri în faţa locuinţei din Cumpăna a Mirelei Aptula, pe care a ameninţat-o în repetate rânduri cu acte de violenţă, lăsându-i chiar şi bileţele în uşă. De fiecare dată, femeia a sunat la 112, dar oamenii legii nu au putut face nimic altceva decât să întocmească pe numele lui Nurgivan Aptula dosare penale pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. La un moment dat, individul chiar a fost sancţionat contravenţional de poliţişti, însă nimic nu l-a oprit din drumul său.

SCANDAL ÎN BLOC Ultimul scandal, care a pus capac situaţiei deja insuportabile pentru Mirela Aptula, a avut loc pe 5 august 2013. Oamenii legii spun că Nurgivan Aptula a mers la domiciliul fostei soţii şi a început să arunce cu pietre în geamurile apartamentului acesteia, situat la etajul 2 al unui bloc din Cumpăna. Potrivit anchetatorilor, suspectul a intrat apoi în imobil şi a lovit cu pumnii şi cu picioarele în uşa locuinţei, cerându-i fostei sale soţii să-l lase să intre. Când au auzit scandalul, vecinii au sunat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. Poliţiştii din Cumpăna s-au deplasat la locul incidentului şi l-au reţinut pe suspect, pentru audieri. Aceştia spun că bărbatul nu s-a sfiit să-i înjure şi să-i ameninţe în momentul în care au încercat să-l calmeze. Iniţial, Judecătoria Constanţa l-a lăsat liber pe Aptula, însă Tribunalul Constanţa l-a arestat preventiv pentru ameninţare, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

JUDECAT Ulterior, el a fost trimis în judecată, însă magistraţii au considerat că nu trebuie să stea la puşcărie şi l-au pus în libertate. În primă fază, Judecătoria Constanţa l-a condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, dar vineri, Curtea de Apel Constanţa i-a redus pedeapsa la un an cu suspendare, sentinţa fiind definitivă. În plus, magistraţii i-au impus ca în perioada termenului de încercare de trei ani, în care se va afla sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, să urmeze un curs pentru stăpânirea furiei şi a violenţei. Pentru că este vorba despre o persoană condamnată la o pedeapsă cu suspendare, acest curs va fi ţinut de un consilier şi un psiholog din cadrul Serviciului de Probaţiune, care-l vor obliga pe Aptula să participe la ore.