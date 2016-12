Scandalul din jurul transportului de minereu prin Portul Constanţa ia amploare

Conducerea ArcelorMittal Galaţi respinge acuzaţiile aduse de reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa, ai Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) Constanţa şi ai SC Comvex SA Constanţa, potrivit cărora compania siderurgică ar folosi portul Burgas, din Bulgaria, pentru importarea materiei prime, în locul portului Constanţa, nerespectînd astfel regulile şi reglementările concurenţiale. Potrivit directorului general executiv al Diviziei de sud-est a ArcelorMittal, Thierry Le Gall, compania pe care o reprezintă a decis să folosească un nou flux deschis prin portul Burgas (Bulgaria) pentru că aici s-a putut încheia un contract ferm şi sigur, spre deosebire de ce putea oferi Comvex Constanţa. De asemenea, Le Gall a respins speculaţiile referitoare la o eventuală răzbunare a celor de la ArcelorMittal după ce preluarea de către această companie a pachetului majoritar de acţiuni a Comvex a eşuat anul trecut. „Nu există absolut nicio legătură între chestiunile legate de preluarea acţiunilor de la Comvex şi acest nou flux deschis pe la Burgas. Problema este foarte simplă: noi vrem să găsim preţuri competitive, preţuri bune pentru a descărca vasele, pentru a încărca barjele. Şi facem asta în interesul combinatului şi al oamenilor care lucrează aici. Cei de la Comvex au crescut tarifele de patru ori în cinci ani. Aşadar, noi vrem preţuri competitive, vrem să lucrăm cu companii româneşti, nicio problemă, dar dorim şi un contract pe termen lung. Nu pe un an”, a precizat Le Gall. Întrebat dacă preţul pe care ArcelorMittal îl plăteşte folosind altă rută decît Constanţa pentru transportul materiei prime este mai mic, Thierry Le Gall a răspuns că problema celor de la Comvex constă în faptul că în acest moment nu pot oferi un contract competitiv şi că preţul practicat de către aceştia este mai mare decît cel de pe piaţa internaţională a porturilor. În replică, directorul general al Comvex SA Constanţa, Viorel Panait, a declarat că societatea pe care o reprezintă a trimis un contract pe termen lung conducerii ArcelorMittal şi că încă mai aşteaptă un răspuns. „Le-am propus semnarea unui contract pe termen lung şi ei ne-au sugerat ca, pe perioada contractului, să mărim tarifele cu 10% în fiecare an. Le-am explicat că o asemenea măsură nu este în interesul lor şi că este imprudent ca cineva să-şi asume obligaţia de a mări preţurile cu 10% anual. Dovadă că am avut dreptate stă actuala criză economică. Ce s-ar fi întîmplat dacă am fi acceptat condiţiile şi anul acesta am fi majorat tarifele?”, a declarat directorul general al Comvex, precizînd că, pentru a veni în sprijinul agenţilor economici în această perioadă, societatea pe care o reprezintă a scăzut preţurile cu 7%. Totodată, Viorel Panait a declarat că nu a afirmat niciodată că preţurile practicate de Comvex sînt cele mai mici: „Sînt mai mari decît cele practicate de Burgas, care este un port ineficient, dar mai mici decît cele practicate de societăţile din portul Emo (Rotterdam), cu care ArcelorMittal are contract”. Pe termen lung, potrivit lui Panait, ruta prin Constanţa şi canalul Dunăre-Marea Neagră costă mai puţin decît cea prin Burgas şi canalul Bîstroe (5,77 de euro faţă de aproximativ 15 euro pe tona metrică - măsură folosită în stabilirea preţului în transportul pe apă). Autorităţile din zona portuară Constanţa au tras un semnal de alarmă la sfîrşitul săptămînii privitor la faptul că Arcelor Mittal a decis să suspende importul de materii prime prin Portul Constanţa şi pe Canalul Dunăre Marea-Neagră şi folosesşte portul Burgas, din Bulgaria. Autorităţile din zona portuară Constanţa consideră că este o „acţiune economică ostilă la adresa României” şi au sesizat Consiliul Concurenţei cu privire la blocajul economic din port şi au informat Ministerul Economiei şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.