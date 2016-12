Scandalul din Parlamentul European, în atenţia autorităţilor

PSD, ÎN STAND-BY. Scandalul de corupţie provocat de ziarul britanic The Sunday Times, în care sunt implicaţi europarlamentarul PSD Adrian Severin, afiliat la Grupul Socialist din Parlamentul European, şi alţi doi eurodeputaţi, a stârnit reacţii atât de la nivelul PE, cât şi în rândul parlamentarilor români. După ce PE a anunţat, încă de duminică seară, deschiderea unei anchete pentru cercetarea acuzaţiilor aduse europarlamentarilor, în România, Severin a luat parte, ieri, la şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN) al PSD pentru a-şi clarifica situaţia în faţa forului de conducere al partidului. În urma discuţiilor din interiorul partidului, europarlamentarul social democrat a decis să se autosuspende din BPN şi din funcţia de vicepreşedinte al PSD până la clarificarea situaţiei. Preşedintele PSD, Victor Ponta, consideră că situaţia social democratului este „un caz serios”, iar decizia lui Severin de a se autosuspenda a fost cea corectă. \"Dacă se confirmă că Severin a încălcat regulile respective va suferi consecinţele. Eu am făcut jumătate de pas. Severin s-a autosuspendat. Dacă el nu vrea să îşi dea demisia, PSD nu poate să îl excludă fără o probă concludentă, fără un rezultat clar al anchetei în PE\", a spus preşedintele PSD. O altă instituţie care s-a autosesizat, după relatările în presă despre situaţia europarlamentarului PSD, este DNA. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Livia Săplăcan, a anunţat că DNA va demara verificări în cazul lui Severin.

REACŢII ÎN PE. Vicepreşedintele grupului socialist din PE, Hannes Swoboda, a declarat, luni, că \"orice caz de corupţie sau semicorupţie este total inacceptabil\" şi a sugerat că eurodeputatul român ar trebui să demisioneze din PE. \"Ţine de Severin să ia o decizie clară!\", a afirmat oficialul european. Scandalul privind o presupusă mită destinată europarlamentarului PSD Adrian Severin a dat naştere unei crize \"foarte severe de imagine pentru PE\", consideră Swoboda. El sugerează că Adrian Severin ar trebui să demisioneze, aşa cum au făcut şi ceilalţi doi deputaţi vizaţi de dezvăluirile din cotidianul britanic Sunday Times. Scandalul în care sunt implicaţi cei trei eurodeputaţi a ajuns şi în atenţia Oficiului European de Luptă Antifraudă, care, deocamdată, evaluează informaţiile pentru a constata dacă acest caz este de competenţa sa, cu precizarea că evaluarea ar putea dura săptămâni sau luni. Pe de altă parte, surse din cadrul PE au susţinut că Biroul Permanent al PE se va reuni miercuri, ocazie cu care va lua în discuţie şi cazul semnalat de The Sunday Times. Aceleaşi surse precizează că PE nu poate stopa mandatul de europarlamentar, \"dar poate impune sancţiuni de natură economică, pecuniară\", doar o autoritate naţională judiciară din statul europarlamentarului având o astfel de competenţă.

”NU AM COMIS NICIO ILEGALITATE”. Europarlamentarul Adrian Severin consideră că scopul publicaţiei \"The Sunday Times\" a fost să se scape \"de un om incomod\" şi de \"un român influent\". El spune că nu va demisiona din PE pentru că nu a comis nicio ilegalitate, nefiind vorba despre o situaţie privind încălcarea regulilor PE, adevărata problemă fiind faptul că sunt puse în discuţie credibilitatea sa şi a PE. Chiar dacă nu renunţă la funcţia de europarlamentar, Severin a anunţat totuşi că se retrage din grupul socialiştilor europeni, rămânând să acţioneze ca europarlamentar independent. Mai mult, consideră că \"Sunday Times\" este \"specializat în producerea şi colportarea scandalurilor\", că s-a remarcat prin exprimarea în permanenţă a punctelor de vedere \"eurospectice şi eurofobe\" şi că a încercat să implice în permanenţă membri sau angajaţi ai PE în diverse scandaluri. Mai mult, Severin a cerut preşedintelui PE să ia în calcul \"măsuri penale\" faţă de ziariştii de la The Sunday Times.