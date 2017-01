Scandalul din Primăria Castelu se mută în justiție!

Scandalurile post-alegeri nu mai contenesc. Ba din contră. Aleșilor locali nu le mai ajung sălile de ședințe pentru a se răfui. Vor să se dueleze și în instanță. Este și cazul celor din comuna Castelu, unde consilierii PSD și PNL, pe de o parte, și cei ai primarului Nicolae Anghel (PMP), pe de altă parte, se luptă pentru supremație. Totul a plecat după ce aleșii social democrați și liberali nu au vrut să o învestească duminică, 26 iunie, în funcția de consilier pe Antoneta Prodan (PMP), care a fost până în prezent viceprimarul localității și mâna dreaptă a lui Nicolae Anghel. Totul s-a acutizat miercuri, 29 iunie, când, pe lângă Antoneta Prodan, cei de la PSD și PNL au refuzat să valideze alți trei membri ai PMP care au fost aleși în funcția de consilier la alegerile locale din 5 iunie. Este vorba de Vasile Petre, Narcisa-Caliopi Chiru și Dumitru Beșleagă. „Din 15 aleși cât ar trebui să aibă Consiliul Local, în prezent sunt doar 11: PMP - doi din șase, PSD - cinci, PNL - trei și UDTTMR - unul. Printre cei nevalidați mă număr și eu. Nu am înțeles de ce Comisia de validare a mandatelor, formată din Vasile Potârniche (PNL), Viorel Corbu (PSD) și Marius Ghiță (PMP), a refuzat să ne învestească. De fapt, decizia a fost luată de majoritatea formată din PSD și PNL“, a spus Antoneta Prodan. Fostul viceprimar din Castelu a adăugat că va face plângere penală împotriva consilierilor Vasile Potârniche (PNL), Viorel Corbu și Marius Dajiu (ambii PSD), pe care îi acuză că au tras sforile pentru ca cei patru aleși PMP să nu fie validați. În plus, Antoneta Prodan a punctat că, alături de colegii ei, va acționa în instanță Consiliul Local. „Eu mi-am câștigat cinstit mandatul de consilier. Am fost votată de sute de oameni, iar cei de la PSD și PNL și-au bătut joc de voturile lor. Vor plăti pentru ceea ce au făcut“, a subliniat Antoneta Prodan.

„USL TRĂIEȘTE LA CASTELU“

Fostul viceprimar din Castelu a declarat că, deși liberalilor li s-a impus de la centru să nu colaboreze cu PSD, la Castelu, USL trăiește. „PSD și PNL sunt pline de ipocrizie. La nivel declarativ, cele două formațiuni afirmă că nu colaborează, dar în realitate sunt în cârdășie. Drept dovadă, în ședința de miercuri, 29 iunie, social democrații au votat ca liberalul Vasile Potârniche să fie ales viceprimar. Din fericire, acesta nu va putea să-și exercite încă mandatul, pentru că PMP a atacat în instanță alegerea lui Potârniche“, a spus Antoneta Prodan. De partea cealaltă, social democrații au afirmat că nu mai vor să îl lase pe Nicolae Anghel să-și facă jocurile. „Deși a fost reales primar, pentru noi, Nicolae Anghel rămâne un condamnat la închisoare, care a fost demis din funcția de primar în toamna anului trecut. El vrea să vină cu aceeași gașcă la conducerea Primăriei și a vrut-o în funcția de viceprimar pe Antoneta Prodan, care a fost declarată de instanță incompatibilă. Anghel și acoliții lui nu suportă ideea că trebuie să colaboreze și cu alte partide“, a notat vicepreședintele PSD Castelu, Viorel Corbu, în urmă cu câteva zile.