Scandalul dintre crescătorii de animale şi cultivatori, mediat

Disputele dintre crescătorii de animale şi cultivatori sunt vechi de când lumea. Întotdeauna agricultorii vor reacţiona violent atunci când pe solele cultivate de ei vor intra animale care le vor strica culturile şi, pe de altă parte, crescătorii de animale vor ţipa cât îi ţin plămânii atunci când le vor muri animalele din cauza unor substanţe ingurgitate de pe terenurile agricultorilor. Fiecare dintre ei va susţine că are dreptate şi niciunul nu va admite că a greşit. Scenariul, exact aşa cum l-am relatat, s-a petrecut recent şi în comuna Mihail Kogălniceanu, unde cele două părţi au cerut sprijinul Poliţiei şi Primăriei pentru că s-au săturat să muncească în van. În cazul de faţă, crescătorii de animale sunt acuzaţi de cultivatori că au intrat pe solele cu grâu şi le-au distrus mare parte din recoltă, motiv pentru care au depus plângere la Poliţie. „60% din recoltă mi-a fost distrusă. Până acum am cheltuit 3.200 de lei pentru pregătirea terenului şi cultivarea grâului pe 3,5 ha. Şi asta nu e tot. Până când vom ajunge la semănat, mai am de cheltuit. Pentru ce mai muncesc din moment ce se distruge toată cultura, iar munca mea se dovedeşte inutilă? Abandonez şi, cu asta, basta“, ne-a povestit resemnat Gheorghe Antoce, unul dintre păgubiţi.

RECOMANDĂRI Pe de altă parte, crescătorii de animale nu admit nici în ruptul capului că ar fi scos intenţionat animalele la păscut pe terenurile cultivate cu grâu, dar recunosc că, accidental, este posibil ca ciobanii să fi intrat pe solele cultivate. Chiar dacă ar fi vrut să dea crezare spuselor proprietarilor de animale, cultivatorii nu pot crede că, accidental, animalele au intrat pe mijlocul solei traversând-o de la un capăt la altul. Dacă vezi terenul, ai putea să juri că oile şi caprele ar fi făcut şi o horă în mijlocul parcelei. Însă, cum nu poate fi dovedit ale cui sunt animalele care au intrat pe solele cu pricina şi pentru ca astfel de situaţii să nu se mai întâmple, reprezentanţii Poliţiei şi ai Primăriei au adus la aceeaşi masă cele două părţi, care, aparent, s-au înţeles şi au promis că vor respecta dreptul la proprietate al celorlalţi. „Am discutat cu primarul şi am hotărât că trebuie ca la nivel local să fie adoptată o hotărâre de Consiliu Local în care să se stipuleze exact regulile cu privire la circulaţia animalelor, modul de stabulaţie, locul de păşunat şi perioada, dar şi locurile în care pot fi înfiinţate ferme“, a declarat şeful Secţiei 2 Poliţie Rurală Mihail Kogălniceanu, cms. Laurenţiu Carp, care a adăugat că hotărârea va cuprinde reguli şi norme exacte, dar şi sancţiuni.