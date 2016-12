Scandalul ironizării românilor din Italia

Realizatorii emisiunii Lo Zoo, de la postul italian Radio 105, susţin, într-un comunicat, că materialele difuzate nu ar trebui să ofenseze pe nimeni, dat fiind că este vorba de o pură satiră, subliniind că ”românii nu sunt ironizaţi în niciun fel, ci doar ţiganii”. ”Personajul Zlatan există de peste doi ani! Este vorba de ironizarea ţiganilor. Nimeni de la emisiunea Lo Zoo nu are nimic împotriva românilor sau în general a străinilor. Emisiunea Lo Zoo este o parodie la adresa mafioţilor italieni, sunt glume despre homosexualitate, despre DJ-ii de culoare, despre milanezii lăudăroşi, despre cei din sud şi despre lumea politică! Este vorba de pură satiră, nimic mai mult! Nu este, în niciun caz, rasism sau vreo intenţie de a jigni pe cineva!”, afirmă realizatorii emisiunii într-un comunicat postat pe Facebook. În plus, potrivit postului de radio, comunitatea românilor nu doar că nu a fost ofensată în niciun fel, ci nici măcar nu se simte vizată. ”Nu românii sunt furioşi, ci jurnaliştii. Am mulţi prieteni români şi chiar romi sinti care sunt fani Zlatan. Eu parodiez comportamentele unor persoane din Est, dar în niciun caz nu ironizez o întreagă comunitate. Emisiunea Lo Zoo este un program de satiră şi parodiem anumite probleme din Italia. Zlatan nu va muri niciodată”, precizează Alan Caligiuri, realizatorul emisiunii.

Comunitatea românilor din Italia şi un consilier al Primăriei Romei au denunţat, vineri, emisiunea radiofonică Lo Zoo, a realizatorului italian Alan Caligiuri, difuzată la postul Radio 105 din Roma. ”Emisiunile satirice ale lui Zlatan Ţiganul, personajul interpretat în emisiune de Alan Caligiuri, sunt rasiste, vehiculând cele mai urâte stereotipuri la adresa comunităţii noastre”, a reacţionat ”Gazeta Românească”, publicaţia comunităţii românilor din Italia. Zlatan Ţiganul este prezentat ca omul care trăieşte în mizerie, făcând trafic de droguri, furând, cerând taxe de protecţie, ocupându-se de proxenetism şi trafic de copii. În plus, în cadrul emisiunii Lo Zoo (Grădina zoologică) a fost difuzat un cântec în care se face referire la România, fiind numită Zingaria (Ţigania). În plus, melodia sugerează că imigranţii români se ocupă cu tâlhării şi crime. Comunitatea românilor din Italia avertizase că există suficiente elemente pentru a semnala cazul Oficiului italian Antidiscriminare. Emisiunea a fost condamnată şi de Federico Rocca, care este consilierul primarului Romei pentru relaţia UE.