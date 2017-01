Scandalul iscat de înfiinţarea depozitului de deşeuri industriale continuă

Scandalul depozitului de deşeuri industriale de la Năvodari este deja cunoscut. Autoritatea locală refuză eliberarea autorizaţiei de construire a depozitului, chiar dacă societatea Ecological Center SA are toate documentele legale şi o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie prin care Primăria Năvodari este obligată să facă acest lucru. În ultima perioadă, la Năvodari au avut loc mai multe manifestări ale locuitorilor care şi-au exprimat indignarea faţă de înfiinţarea acestui depozit. Sâmbătă, la Căminul Cultural, a avut loc o dezbatere publică referitoare la acest subiect, dezbatere în care primarul Nicolae Matei a întrebat societatea civilă dacă aprobă organizarea unui referendum privind oportunitatea înfiinţării acestui depozit. Cele câteva sute de locuitori prezenţi au fost de acord cu organizarea referendumului. Matei a declarat: “Am procedat la dezbaterea publică în vederea promovării unei hotărâri de consiliu local pentru organizarea referendumului. La dezbaterea publică au fost invitaţi şi reprezentanţii societăţii care doreşte să facă investiţia, dar care nu s-au prezentat”. Nu de aceeaşi părere cu primarul este preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Ecological Center SA, Manuela Marinescu: “Invitaţia la dezbaterea de sâmbătă am primit-o chiar în după amiaza zilei respective. Dacă doreau cu adevărat să participăm, trebuia să ne invite măcar cu 24 de ore înainte. Tot sâmbătă după-amiază s-a primit invitaţia şi la Agenţia de Protecţie a Mediului, care, de asemenea, nu a desemnat un reprezentant la dezbatere. Consider că subiectul dezbătut sâmbătă este total fals. Ceea ce dorim să facem noi nu are legătură cu deşeurile periculoase sau radioactive. În ceea ce priveşte importul de deşeuri, nici nu se poate pune problema, pentru că legislaţia din România nu ne permite. Este o campanie falsă, pe care o face primarul, fiind angrenat în cauze deja pierdute, cum este şi aceasta”. Revenind la dezbaterea de sâmbătă, în cadrul acesteia, senatorul Puiu Haşotti a recunoscut că, în condiţiile existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, este greu de crezut că se mai poate face ceva. “Aşa cum am promis în urmă cu două săptămâni, ceea ce putem face noi, parlamentarii, care vă reprezentăm în Senat sau Camera Deputaţilor, este să aducem nişte modificări actualei legislaţii care să nu mai permită să se ajungă în astfel de situaţii. Împreună cu deputatul Gheorghe Dragomir vom depune luni la Parlament două solicitări de modificare a două acte normative, privind interzicerea autorizării oricărui fel de construcţii de tipul celor de gestionare a deşeurilor industriale la o distanţă mai mică de 20 de kilometri de linia de ţărm a Mării Negre şi Rezervaţiei Biosfera delta Dunării. Al doilea act normativ pe care dorim să îl modificăm este OUG 195/2005, unde vom solicita aceeaşi modificare ca şi la primul act normativ”, a declarat Puiu Haşotti. Şi deputatul Gheorghe Dragomir a declarat că în condiţiile existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, este greu de crezut că se mai poate împiedica construirea acestui depozit.